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11 серпня 2019, неділя, 14:50 12
Суспільство 2019-08-11T14:50:07+03:00
Українські Новини
Дівчина віце-прем'єра Розенко показала, як відпочиває з ним в Грузії

Дівчина віце-прем'єра Розенко показала, як відпочиває з ним в Грузії

Розенко і Лебідь. Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebed
Розенко і Лебідь. Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Ведуча програми "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь опублікувала фото з відпочинку в Грузії спільно з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком. Фотографії ведуча "Нового каналу" публікує на своїй сторінці в Instagram.

Свій фотозвіт пара почала ще з аеропорту "Бориспіль".

"Ну що, полетіли?", - підписала Христина.

Скріншот: Instagram: elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed

На наступних фото видно, що пара вирушила не вдвох, а з компанією.

Скріншот: Instagram: elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed

Лебідь також показала і спільне пляжне фото з Розенко, що лежить у неї на спині.

"Засмага особливо добре хапається на спину. Особливо, коли не очікуєш, що засмага - у мокрих шортах", - підписаний знімок з віце-прем'єром.

Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Не обійшлося і без фото в купальнику дівчини Розенка.

Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Як повідомляли Українські Новини, вперше 28-річна ведуча і 48-річний чиновник вийшли в світ у листопаді минулого року. Цією появою вони розкрили свій роман.

Тим часом зарплата Розенка в червні була в два рази більше, ніж у травні.

Також Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень і доходи колишньої дружини.

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