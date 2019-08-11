МЗС України протестує проти вчорашнього візиту Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ висловлює протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента Росії Володимира Путіна, рейтинг якого впав до мінімуму за 18 років, на тимчасово окуповану територію України Крим і Севастополь.

Про це йдеться в повідомленні МЗС, передають Українські Новини.



"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвідуванням 10 серпня 2019 року Президентом Російської Федерації Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в ньому.

Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських чиновників у Крим грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.



Як повідомляли Українські Новини, вчора, 10 серпня, Путін приїхав на мотоциклі "Урал" в анексований Севастополь, де відвідав байк-шоу скандального мотоклубу "Нічні вовки".



Раніше Зеленський і Путін домовилися про можливу зустріч лідерів "нормандського формату".



Тим часом Путін заявив, що в 2024 році планує знову стати прем'єром Росії.