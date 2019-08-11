Опозиція виступе за зміну керівництва "Нефтегазу", який думає лише про своїх премій, - Бойко

"Ми будемо домагатися зміни керівництва "Нафтогазу", яке думає тільки про свої зарплати і премії". Про це, коментуючи підготовку країни до опалювального сезону 2019-2020, Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інфомує портал zagittya.com.ua.

"Для успішного проходження опалювального сезону закачування газу у сховища на сьогоднішні вже має підходити до завершення, адже опалювальний сезон фактично починається через кілька місяців. Те, що відбувається у "Нафтогазі", - це не державна політика, а політика маніпулятора. Це також політика МВФ і наглядової ради компанії, що складається з іноземців", - вважає опозиційний політик.

Юрій Бойко підкреслив, що в Опозиційної платформи - За життя немає жодних сумнівів щодо сьогоднішнього керівництва "Нафтогазу", яке не дбає про зростання видобутку газу і його доступність для людей.

"Їх цікавить тільки питання збільшення зарплат і премій самим собі, а на людей їм, відверто кажучи, плювати. Для нас це неприпустимо, і ми будемо домагатися першочергової зміни керівництва компанії "Нафтогаз", яке принесло багато лиха для країни", - резюмував Співголова партії "опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, завдяки домовленостям, досягнутим Юрієм Бойком і головою Політради Опозиційної платформи - За життя Медведчуком з керівництвом РФ, вартість газу для українських споживачів може бути знижена до 3800 грн. за тисячу кубометрів.