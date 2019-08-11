Сьогодні будівельники відзначають своє свято: найкращі вітання в малюнках і віршах

Сьогодні, 11 серпня, в Україні відзначається День будівельника.\r\nПрофесійне свято працівники будівельної сфери відзначається щорічно у другу неділю серпня. Так, у 2019 році це свято припало на 11 серпня, за три дні до Медового Спаса.\r\nУкраїнські Новини зібрали найкращі привітання в картинках та віршах для людей, які обрали нелегку професію будівельника.\r\nВсіх будівельників країни\r\nВітати сьогодні будемо!\r\nАдже вони нам так потрібні:\r\nТрудяться на благо людям.\r\nНехай удача їх зберігає І успіх супроводжує,\r\nСильною волею, як граніт,\r\nЖиття їх щедро нагороджує.\r\n***\r\nЗ Днем будівельника я вас вітаю,\r\nБагато щастя від душі побажаю,\r\nНехай мрії і плани здійсняться,\r\nЖиттєва чаша наповниться!\r\nНехай завжди квітує настрій,\r\nЖиття проходить без жалю,\r\nНехай душа у вас усміхається,\r\nІ нехай всім насолоджується!\r\nА ще бажаю удачі, Від роботи повної віддачі!\r\n***\r\nХай на Ваше професійне свято,\r\nБуде у Вас радощів багато.\r\nІ здоров’я у житті хай буде,\r\nА за роботу Вам дякують люди.\r\nХай буде щастя, гроші, робота,\r\nА від держави (керівництва) хай буде турбота.\r\nХай регулярно надходить зарплата,\r\nІ добре все буде – і в будні, і в свята!\r\n***\r\nВам – підкорювачі бетону,\r\nВам – приборкувачі скла,\r\nСьогодні мовчки б’ють поклони\r\nВсі, хто стосується житла.\r\nВас з Днем будівельника сьогодні\r\nХочуть привітати стар і млад.\r\nАдже бути будівельником престижно –\r\nНе знали б люди без вас благ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заявляє, що в січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2018 року введення в експлуатацію житла підвищився на 32,3% до 2,454 млн кв. м.\r\nПри цьому нежитлових приміщень було введено в експлуатацію в 3 рази менше.