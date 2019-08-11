Сьогодні будівельники відзначають своє свято: найкращі вітання в малюнках і віршах

Сьогодні, 11 серпня, в Україні відзначається День будівельника.

Професійне свято працівники будівельної сфери відзначається щорічно у другу неділю серпня. Так, у 2019 році це свято припало на 11 серпня, за три дні до Медового Спаса.

Українські Новини зібрали найкращі привітання в картинках та віршах для людей, які обрали нелегку професію будівельника.

Всіх будівельників країни

Вітати сьогодні будемо!

Адже вони нам так потрібні:

Трудяться на благо людям.

Нехай удача їх зберігає І успіх супроводжує,

Сильною волею, як граніт,

Життя їх щедро нагороджує.

***

З Днем будівельника я вас вітаю,

Багато щастя від душі побажаю,

Нехай мрії і плани здійсняться,

Життєва чаша наповниться!

Нехай завжди квітує настрій,

Життя проходить без жалю,

Нехай душа у вас усміхається,

І нехай всім насолоджується!

А ще бажаю удачі, Від роботи повної віддачі!

***

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Вам – підкорювачі бетону,

Вам – приборкувачі скла,

Сьогодні мовчки б’ють поклони

Всі, хто стосується житла.

Вас з Днем будівельника сьогодні

Хочуть привітати стар і млад.

Адже бути будівельником престижно –

Не знали б люди без вас благ.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заявляє, що в січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2018 року введення в експлуатацію житла підвищився на 32,3% до 2,454 млн кв. м.

При цьому нежитлових приміщень було введено в експлуатацію в 3 рази менше.