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  • САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький
09 серпня 2019, пʼятниця, 16:04 394
Політика 2019-08-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький

САП і НАБУ продовжують слідство щодо газової формули "Дюссельдорф+", - глава САП Холодницький

Антикорупційні органи – НАБУ і САП – продовжують слідство щодо формули ціни газу "Дюссельдорф+", яка на вимогу Міжнародного валютного фонду встановила прив'язку ціни газу для українських споживачів до міжнародних котирувань. Як зазначили силовики, в рамках слідства проводяться експертизи, розслідування ще не завершено. Про це на прес-брифінгу повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

"За формулою "Дюссельдорф+". У мене однакове ставлення, як прокурора, до Роттердаму або Дюссельдорфу. Я хочу бачити обґрунтовані докази, які підтверджують, що ці формули є чи злочинами, чи такими не є. Але слідство триває, цю справу (про "Дюссельдорф+") було буквально тиждень тому заслухано при мені були надані вказівки. Ми чекаємо висновків, збираємо докази. Саме зараз у цьому виробництві говорити про якесь завершення не можна", - повідомив Назар Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що у справі про "Роттердам+" і "Дюссельдорф+" є суттєва відмінність, так як органи, які встановлювали тарифи, - різні.

"Є певна різниця, так як органи, які встановлювали ці формули, і ті, хто є бенефіціарами отримання можливих або неможливих прибутків по цій формулі також різні. Тому на сьогоднішній день у справі Роттердама є докази стверджувати, що вона необґрунтована і збиткова. А у справі "Дюссельдорф+", яку ми нещодавно обговорювали, говорити ще рано", - зазначив Артем Ситник.
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