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09 серпня 2019, пʼятниця, 15:31 11
Силові структури 2019-08-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" приступив до розробки варіанту модернізації патрульних катерів берегової охорони Island

"Укроборонпром" приступив до розробки варіанту модернізації патрульних катерів берегової охорони Island

Катер Island. Фото: прес-служба
Катер Island. Фото: прес-служба "Укроборонпром"

Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", за власної ініціативи приступило до розробки варіанту модернізації патрульних катерів берегової охорони Island.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування", що входить до складу "Укроборонпрому", за власної ініціативи приступило до розробки варіанту модернізації патрульних катерів Island, які у вересні минулого року були передані США Військово-морським силам України", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, модернізація катерів буде спрямована на максимальне підвищення бойової ефективності.

Зараз фахівцями підприємства вже отримана необхідна технічна документація по катерам, яка дозволяє здійснити модернізацію з використанням всіх можливостей Island.

Повідомляється, що модернізація катерів Island може здійснюватися на Миколаївському суднобудівному заводі.

Катери типу Island - швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах.

У вересні 2018 року два таких катери були передані США Військово-морським силам України.

Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" збільшив чистий дохід від реалізації продукції на 32%, або на 9,2 млрд гривень, до 37,6 млрд гривень в 2018 році в порівнянні з 2017 роком.

"Укроборонпром" створений в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.

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