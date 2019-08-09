Експерт фондового ринку пояснив, як змусити гроші працювати

Можна скласти гроші в банку й сховати її у надійному місці у коморі, можна відкрити банківський депозит й отримувати прибуток, який ледь покриватиме інфляцію, а можна інвестувати в прибуткові активи й залишатися у плюсі навіть у періоди кризи. Як змусити гроші працювати й приносити максимум доходу за мінімальний час?

Про це розповів в інтерв’ю виданню DeloUA Анатолій Федорчук, керівник інвестиційного відділу ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

"Шукаючи ефективний спосіб заробити гроші за короткий період часу, потрібно враховувати, що високий дохід передбачає високу ризиковість. Це дві чаші терезів, які треба завжди намагатися урівноважити. Більшість інвестиційних інструментів й стратегій за допомогою яких можна суттєво збільшити розмір наявного капіталу складні у реалізації й доступні лише для досвідчених інвесторів із чималим досвідом, а деякі й взагалі недоступні через завищені ризики. Але доволі простим у плані реалізації й розуміння є процес інвестування в ІРО", - пояснив експерт.

IPO (Initial Public Offering) — це первинне розміщення акцій компанії на біржі. Простіше кажучи, коли компанія виходить на IPO, то вона вперше пропонує купити її акції всім охочим, й українським інвесторам у тому числі. Коли компанія, яка виступає емітентом цінних паперів, починає торгувати своїми акціями, то вона з закритої стає відкритою. До того, як акції компанії стануть доступними на фондовому ринку, інвестор може купити їх у андерайтера. Андерайтер допомагає емітенту продати свої акції якомога дорожче й шукає інвесторів, які готові інвестувати в купівлю цінних паперів компанії за такою ціною.

"Спершу інвестору потрібно відкрити рахунок у брокера, що має вихід до фондового ринку, на якому будуть торгуватися акції компанії. Потім потрібно подати заявку на участь в IPO й отримати на свій рахунок акції за декілька днів до того, як вони стануть доступними для купівлі на фондовому ринку. Процес не складний і простий для розуміння, проте дуже цікавий. Компанія-емітент, яка починає торгувати своїми акціями, хоче заробити на цьому максимум, щоб мати кошти для реалізації своїх нових проектів. Інвестор прагне купити акції якнайдешевше, щоб потім заробити на них. Андерайтеру треба задовольнити інтереси двох сторін і отримати за це свої комісійні. Можу сказати, що процес, за яким здійснюється купівля акцій на IPO, повністю показує суть роботи фондового ринку", - прокоментував фахівець ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

Компанії, які починають торгуватися на біржі, не мають довгої історії розвитку, не можуть продемонструвати темпи зростання виторгу й прибутку. Вони потребують грошей для розвитку, тому більше схожі на стартап. Більше того, у момент виходу на IPO вони не приносять прибутку, лише збитки. Часто процес оцінки таких компаній базується не на фінансових фактах, а є більш творчим. Через це створюється вакуум невизначеності, а чим вища невизначеність, тим більше є шансів заробити багато, і вищими є інвестиційні ризики.

На який прибуток можна розраховувати, якщо інвестувати в IPO - залежить від того, в яку компанію інвестувати. Зараз популярністю на фондовому ринку користуються акції технологічних підприємств. "Часто на IPO виходять компанії медико-фармацевтичного спрямування. Вони займаються виготовленням потенційно інноваційних продуктів і препаратів, і тому, поки дослідження не дадуть результатів, потребуватимуть фінансування. Популярними у колі інвесторів також є технологічні компанії, - розповів керівник інвестиційного відділу ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" Анатолій Федорчук.