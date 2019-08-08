Скільки витратили партії на передвиборну кампанію: лідирують "Слуга народу", "Голос" і "Євросолідарність"

Партія "Слуга народу", яка отримала більшість місць у новому парламенті, витратила найбільше коштів на передвиборчу кампанію з позачергових виборів депутатів Верховної Ради порівняно з іншими політичними силами, кандидати від яких були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це свідчать фінансові звіти партій про використання коштів їх виборчих фондів, розміщені на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, "Слуга народу" витратила на агітаційну кампанію 114,6 млн гривень.

Найменше витратила на передвиборчу кампанію Партія зелених України (набрала 0,66% голосів) - 37,2 тис. гривень.

Разом з тим партія "Сила людей" не сформувала виборчий фонд і, відповідно, не здійснювала витрат, однак, згідно з даними сторінки партії в соціальній мережі Facebook, з червня по липень на рекламу було витрачено близько 1,2 тис. доларів.

Серед політичних сил, які подолали 5-відсотковий виборчий бар'єр і брали участь у розподілі депутатських мандатів, "Опозиційна платформа - За життя" витратила на передвиборчу кампанію 60,3 млн гривень, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 87,2 млн гривень, "Європейська солідарність" - 99,5 млн гривень, "Голос" - 105,6 млн гривень.

Радикальна партія, якій не вистачило 0,99% для проходження до парламенту, витратила на передвиборчу кампанію 111,8 млн гривень і, таким чином, посіла друге місце після "Слуги народу" за кількістю витрачених на передвиборчу агітацію коштів.

Партія "Сила і честь" (набрала 3,82% голосів) витратила близько 27 млн ​​гривень, а "Опозиційний блок" (з результатом 3,03%) - 90,6 млн гривень.

"Українська стратегія Гройсмана" (з результатом 2,41%) витратила на кампанію 89,3 млн гривень, "Партія Шарія" (2,23%) - майже 4,2 млн, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (2,15% ) - близько 24 млн гривень, "Громадянська позиція" (1,04%) - 25,7 млн ​​гривень.

Крім цього, політичні партії, які не набрали 1% голосів виборців, витратили на передвиборну кампанію: "Об'єднання "Самопоміч" - 28,7 млн ​​гривень, Аграрна партія України - 21 млн гривень, "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" - 6,5 млн гривень, партія "Сила права" - 603,7 тис. гривень, партія "Патріот" - 210 тис. гривень, "Соціальна справедливість" - 1,1 млн гривень, партія "Незалежність" - 2,3 млн гривень, "Всеукраїнське об'єднання "Факел" - 2,5 млн гривень.

Майже всі партії використали більшість коштів на купівлю ефірного часу на телеканалах і радіо, значну частину грошей було витрачено на виготовлення друкованих агітаційних матеріалів і рекламу в мережі інтернет, соціальних мережах.

При цьому "Слуга народу", "Європейська солідарність" і "Голос", які подолали 5-відсотковий бар'єр для проходження в Раду, витратили на рекламу своїх сторінок в Facebook близько 485,3 тис. доларів або, нині 12,5 млн гривень.

"Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" не рекламували сторінки в соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, навчання депутатів "Слуги народу" в элітному готелі в Трускавці обійшлося як мінімум в 5 млн гривень.

Тим часом партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію більше 100 млн гривень.