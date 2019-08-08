підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 12:03 14
Економіка 2019-08-08T12:06:55+03:00
Українські Новини
НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Євдокимова

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Євдокимова затримали. Іншим підготували підозри", - сказав він.

Також джерело зазначило, що підозри підготовлені 6 людям - Євдокимову, колишньому голові НКРЭКУ Дмитра Вовка і топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЭКУ Вовку по справі "Роттердам+".

В липні Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова.

Більше новин про: НАБУ Володимир Євдокимов затримання Оператор ринку

Архів
Новини
Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв. Фото: 24kg
Екс-Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв має намір скликати мітинг в Бішкеку 12:37
Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЕКП Вовку у справі "Роттердам+" 12:37 Доповнено
У Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві 12:36
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
Борги "Укрнафти" перед державою продовжують рости 12:31
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
Літак рейсу Львів-Анталія здійснив екстрену посадку в Одесі 18:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok