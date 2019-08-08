Претендент на посаду в АРМА загрожує блогеру судом за критичний пост

Володимир Орлов, відомий як колишній митник та чиновник часів Януковича, який уникнув люстрації, зажадав від блогера Михайла Шнайдера видалити критичний пост про нього, погрожуючи судом. Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчорашня історія про "Вову-Транзита" отримала несподіване продовження. "Герой" моєї публікації написав, що збирається ... подавати на мене в суд і в ультимативній формі, почав вимагати видалити пост. Вова посилається на те, що викладеної мною інформації, нібито ніде немає. Я підозрюю, що його по всій видимості, забанили в гуглі, тому спеціально для Володі в кінці публікації викладаю посилання про його бурхливу "діяльність". Хоча відверто кажучи, основним доказом, є його з дружиною соцмережі, які настільки цікаві, що я їх заскринив і буду обов'язково повертатися до них ще не один раз", - заявив Шнайдер.

За його словами, у міру вивчення біографії Орлова з'ясувалося, що він є бізнес-партнером скандально відомого поліцейського Євгена Шевцова, "який з дружиною Оленою Дегрик любить подавати в суд на ЗМІ і блокувати неугодні сайти".

Як повідомляли ЗМІ, колишній керівник Сумської та Луганської митниці Володимир Орлов та заступник начальника Головного управління Нацполіціі Євген Шевцов мають спільні бізнес-інтереси, пов'язані з контрабандними потоками між Україною і окупованими територіями. Крім того, Шевцов і його дружина Олена Дегрик фігурують в ряді скандалів.

Зокрема, журналісти з'ясували, що компанії Дегрик - це фактично онлайн-казино, заборонені в Україні. І прибуток від їх діяльності направляється в Росію і окуповані території Донбасу. При цьому ЗМІ, які висвітлювали діяльність подружжя, знаходяться під загрозою закриття: Шевцов подав позови до судів, і по їх вирішенню сайти, де публікувалися новини про нього і його дружині, можуть бути заблоковані.