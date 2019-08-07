Ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що середня митна вартість імпортованого Україною природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, в липні знизилася на 4%, або на 7,93 доларів/тис. куб. м до 188,5148 доларів/тис. куб. м порівняно з червнем 2019 року (196,4491 доларів/тис. куб. м).

Про це свідчать дані Мінекономіки, передають Українські Новини.

У гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого Україною газу в липні знизилася на 6,8%, або на 348,729 гривень/тис. куб. м до 4 811,7779 гривень/тис. куб. м порівняно з червнем (5 160,5069 гривень/тис. куб. м).

Показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).

Зазначимо, в січні 2018 року, згідно з даними Мінекономіки, середня митна вартість імпортованого Україною природного газу за 1 тис. куб. м, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, становила 272,9 доларів (7 784,1 гривень); у лютому - 276,96 доларів (7 429,55 гривень), у березні - 274,57 доларів (7 153,5 гривень), у квітні - 309,91 доларів (8 099,76 гривень), у травні - 260,011 доларів (6 806,4 гривень), у червні 266,3504 доларів (6 960,18 гривень), у липні - 288,8154 доларів (7 593,75 гривень), у серпні - 286,6482 доларів (7 910,1707 гривень), у вересні 304,3642 доларів (8 490,3267 гривень), у жовтні - 323,4418 доларів (9 059,126 гривень), у листопаді - 339,2114 доларів (9 471,9252 гривень), у грудні - 329,0421 доларів (9 062,3226 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.