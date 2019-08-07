Українські захисники показали пухнастих побратимів

Військові 56-тої окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали своїх чотирилапих улюбленців, які разом з ними несуть службу.

Фото були опубліковані на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.

"Надійні друзі наших захисників", - йдеться в підписі до фото.

Українські військові часто знаходять собі улюбленців у зоні бойових дій, які стають для них справжніми антидепресантами.

Нерідко тварини попереджають військових про небезпеку та стають справжніми бойовими побратимами на фронті. Після ротації військові часто повертаються додому вже не самі.