Блокування сайту "Кореспондент" Шевцовим і Дегрік створює небезпечний прецедент, – Міщишин

Спроби заблокувати веб-сайт "Корреспондент.net" створюють небезпечний прецедент для всіх українських засобів масової інформації, коли діяльність будь-якого медіа можна "прикрити" через неугодні матеріали. Виходить, що будь-який чиновник або силовик, якому не сподобається, що про нього написали, може "покарати" сайт.

Про це заявив економічний експерт Михайло Міщишин.

Таким чином Міщишин прокоментував ситуацію з сайтом "Корреспондент", який Печерський районний суд м. Києва зобов'язав заблокувати за публікації новин про заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Євгена Шевцова та його дружину Альону Дегрік. Поки сайт працює, оскаржуючи рішення суду в апеляційних інстанціях.

Як повідомив експерт, сайт "Корреспондент" оприлюднив інформацію, яку поширили інші джерела, з посиланнями на них. Публікацій про діяння Шевцова та Дегрік було досить. Зокрема, розслідування цієї справи вели і "Наші гроші" з Денисом Бігусом, і Олександр Дубинський з Євгеном Плінскім, і ділове видання Mind.

Як зазначив Міщишин, журналісти з'ясували, що родина Шевцов-Дегрік фігурує в кримінальних провадженнях з відмивання грошей, переведення їх до Російської Федерації, і можливо, вони причетні до російських платіжних сервісів, які заборонені Службою безпеки України. А також до фінансування бойовиків самопроголошених республік (ЛНР та ДНР). Журналісти звертали увагу на незрозумілі джерела доходів подружжя.

"Можливо, ці передачі і статті кинулися в очі членам конкурсної комісії з відбору співробітників ДБР, куди подавав документи і Шевцов. Він не пройшов до Госбюро, і, очевидно, вважав винними в цьому журналістів, які розкрили інформацію про його розкішне життя. І його реакція не змусила себе довго чекати. Шевцов хоче помститися сайтам, які публікують інформацію про нього. Як пишуть блогери, в "приціл" також можуть потрапити видання "Главком", "Дзеркало тижня", "Українські Новини" та інші, які посміли опублікувати інформацію, де Шевцов постає в негативному світлі", - вважає експерт.

Міщишин підкреслив, що українські правоохоронці в даному випадку діють в гірших традиціях КДБ, використовуючи свої можливості і вплив для зведення особистих рахунків. І ця історія в черговий раз доводить, що "очищені" правоохоронні органи діють так само (якщо не гірше), ніж їх попередники.

"Їх задум зрозумілий: залякати тих, хто писав і публікував результати розслідувань, закрити кілька сайтів. Щоб іншим не кортіло, і вони навіть дихати не сміли в сторону можновладців. Очевидно, в ситуацію потрібно втрутитися представникам влади, які декларували, що жоден чиновник не буде відчувати себе безкарним лише на тій підставі, що він має владу та посаду. Інакше ситуація може зайти надто далеко", - вважає Михайло Міщишин.

Раніше про цю ситуацію висловився політолог Кирило Сазонов. Він не виключає, що Євген Шевцов блокуватиме всі ЗМІ, які ризикнули надрукувати хоч якусь спірну інформацію про нього.

Зокрема, під ударом можуть опинитися видання "Главком", "Дзеркало тижня", "Українські Новини" та "24 канал" за те, що вони публікували матеріали про нападки на родину професора Інституту журналістики Валерія Іванова з боку Євгена Шевцова.

Як повідомляло видання "Главком", восени 2018 року група журналістів-розслідувачів на чолі з сином Валерія Іванова - Денисом, опублікувала в Facebook-групі ACAB.UA фото автомобіля Range Rover, квартир в Києві, заміського будинку, а також ресторанів Touch Café та "Золоте Руно" в Одесі. За даними журналістів, це майно належить Євгену Шевцову та його дружині Альоні Дегрік. Також ACAB.UA окремо писала про те, що Олена Дегрік, власниця компанії "Леогеймінг пей", виводила гроші букмекерських контор та онлайн-казино до Росії.

На даний момент Денис Іванов знаходиться за кордоном. За його словами, його дружині та дітям погрожують фізичною розправою за це розслідування. Валерій Іванов вважає, що через сім'ю сина тиснути намагаються саме на нього.