Партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію більше 100 млн гривень

Політична партія "Голос", якій Зеленський запропонував формувати коаліцію з "Слугою народу", витратила на виборчу кампанію на позачергових виборах у Верховну Раду, які відбулися 21 липня, 105,6 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті партії на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) за період з 19 червня по 31 липня 2019 року, передають Українські Новини.

Близько 80 млн гривень виборчого фонду партія витратила на купівлю ефірного часу на телеканалах і радіо.

При цьому з них від партії по 24,3 млн гривень отримали телеканали "1 + 1" і "Україна", 14 млн гривень - телеканал "СТБ", близько 9 млн гривень - "Інтер", 4,7 млн ​​гривень - "Новий канал", 1,5 млн гривень - "24 канал", 79,8% якого володіє дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова, 286,5 тис. гривень - "UA: Перший" і 5 879 гривень - "Ніжинське телебачення".

Також близько 10,5 млн гривень коштів партія витратила на розміщення політичної реклами на зовнішніх носіях.

Крім цього, на рекламу в мережі інтернет (соціальні мережі) "Голос" витратив близько 6,2 млн гривень.

2,2 млн гривень отримала Валентина Куранда (фізична особа підприємець - ФОП) і 4 млн гривень - Євген Коваль (ФОП).

При цьому, згідно з даними сторінки партії в соціальній мережі Facebook, за передвиборний період партія витратила на рекламу сторінки 244,2 тис. доларів, або на даний момент 6,2 млн гривень, без зазначення джерела фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.

Тим часом "Голос" не має наміру формувати коаліцію у Верховній Раді з проросійськими силами.