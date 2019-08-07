Порошенко вночі повернувся з відпустки в Україну

Екс-президент України Порошенко, який 1 серпня полетів з родиною в Дубаї, вилетів з аеропорту Рас-ель-Хайма в Дубаї 6 серпня о 20:35 за київським часом. В аеропорту "Жуляни" літак приземлився вже сьогодні о 02:30 ночі. Про це повідомляє "Страна.uа".

"Номер борту OH-WIK. Рейс JEF11. Він стояв мабуть на Мальдівських островах. Так як колись Порошенко на цьому ж борту летів тиждень тому з Києва, то як раз після Дубаї літак зник з радарів. І протягом тижня ніде більше не світився", - повідомив "Страна.ua" джерело в Держприкордонслужби.



За номером однієї з машин видно, що це саме автомобіль екс-президента. "Мерседес" з таким же номером привозив Порошенко на допит в будівлю ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.



Раніше стало відомо, що Порошенко на початку червня зустрічався з Коломойським.

Також Порошенко, в день допиту в ГБР, не пустили до зали засідань Європарламенту: він сидів на гальорці.

Тим часом колишній президент України за пів року заробив понад півмільярда.