Гонтареву, Філатова і Стеценка викликали в ГПУ для вручення підозри

Генпрокуратура викликає екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву, екс-заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова і співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценко для вручення підозри в крадіжці 150 мільйонів гривень.\r\nПро це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Якщо вони не прийдуть, підозри підуть іншим шляхом - через пошту на адресу проживання", - сказав він.\r\nЛуценко зазначив, що в минулий раз Генпрокуратура через політизації справи відхилила підозри, аргументуючи це тим, що вони висунуті з порушенням.\r\n"Всі ці справи були передані в інше управління і проаналізовані, старшим групи прокурорів був призначений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь", - сказав генпрокурор.\r\nВін заявив, що Кізь бачить зібрані раніше докази достатніми для того, щоб оголосити про підозру.\r\nЛуценко також зазначив, що у разі якщо підозра буде доведено, справу буде передано в суд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нова справа, по якому можуть конфіскувати їх майно.\r\nГенеральна прокуратура викликала на допит у справі Курченко Ложкіна, його колишнього заступника в Адміністрації Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву. Філатов не прийшов на допит в Генпрокуратуру.\r\nРаніше у ГПУ спростували наявність підозр проти Ложкіна, Філатова і Гонтарєвої по справі Курченко.