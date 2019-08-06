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06 серпня 2019, вівторок, 13:51 23
Зовнішня політика 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Спецпредставник США Волкер вчергове просить помічника Путіна про зустріч

Спецпредставник США Волкер вчергове просить помічника Путіна про зустріч

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер просить помічника Президента Росії Владислава Суркова про зустрічі в кінці серпня в Москві.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в черговий раз відправив запит на зустріч з помічником Президента Росії Владиславом Сурковим", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова.

Згідно з повідомленням, Волкер просить про зустріч у кінці серпня в Москві.

"Я поки не знаю про реакцію Суркова на цю пропозицію, консультації тривають", - зазначив Чеснаков.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.

Раніше Волкер розповів, що не бачить у Росії планів звільнити українських моряків.

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