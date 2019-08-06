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06 серпня 2019, вівторок, 11:22 341
Економіка 2019-08-06T16:15:04+03:00
Українські Новини
Без державної підтримки Україна втратить авіа - та суднобудівну галузі, - Льовочкін

Без державної підтримки Україна втратить авіа - та суднобудівну галузі, - Льовочкін

У другому кварталі 2019 року авіа- і суднобудування України опинилися на дні кризи, для виходу з якої потрібні цілеспрямовані зусилля влади.

Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи дані за підсумками першого півріччя.

"Йде вже п'ятий рік, упродовж яких три авіазаводи країни не зібрали серійно жодного літака. Запчастини російського виробництва закінчилися, нових поставок немає. Якщо замінити їх вітчизняними або західними, потрібна буде повна пересертифікація Ан-148, Ан-158, а це великі інвестиції і кілька років копіткої праці. У підсумку в 2019 році Україна вперше не привезла на міжнародний авіакосмічний салон в Ле Бурже жодного літака, обмежившись лише їхніми макетами. Це вже не криза – це крах", – заявив Сергій Льовочкін.

За словами політика, майже аналогічна ситуація в суднобудуванні. Якщо раніше три суднобудівні заводи-гіганти в Миколаєві щорічно спускали на воду 30-35 цивільних і військових суден середнього та великого класу, то сьогодні вони простоюють або займаються судноремонтом, у кращому випадку – виживають за рахунок разових замовлень.

"На нібито відновлену півтора роки тому програму будівництва сучасних корветів для ВМС України ані копійки так і не виділено. Перший корабель із цієї серії вже дев'ять років стоїть на стапелі заводу недобудованим", – додав він.

"Україна фактично втратила наукомісткі галузі, в яких ми були на провідних ролях у світі. Для відновлення потенціалу держави потрібні мінімум кілька років мудрої державної політики. У 2019, після зміни влади, Україна має, можливо, останній шанс на це, який не можна втратити", – резюмував Сергій Льовочкін.

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