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06 серпня 2019, вівторок, 09:25 260
ЗМІ 2019-08-06T12:30:04+03:00
Українські Новини
Чиновник Нацполіції Шевцов використовує проти журналістів репресивний апарат, - Солонько

Чиновник Нацполіції Шевцов використовує проти журналістів репресивний апарат, - Солонько

У журналістів, які вели розслідування та оприлюднювали інформацію щодо кандидата на керівну посаду у ДБР Євгена Шевцова, почалися серйозні проблеми, які можна кваліфікувати як помста з боку правоохоронця.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише політичний аналітик Олександр Солонько.

Він заявив, що йдеться про проект ACAB, який неодноразово публікував дані щодо правоохоронців, котрі претендують на посади у новостворених силових відомствах. Нині помста Шевцова спрямована на куратора цього проекту Дениса Іванова, котрий з групою колег провів розслідування щодо Шевцова, оприлюднив фотографії його маєтків та автомобілів, а також інформацію щодо бізнесу його дружини Олени Дегрик. Для того, щоб "дістати" Дениса, правоохоронці почали цькувати його батька - відомого професора, президента Академії Української преси Валерія Іванова.

Зокрема, блогер нагадав, що заарештовано банківські рахунки сім'ї Іванових, на них здійснюється психологічний тиск та звучать погрози фізичної розправи. На думку Солонька, правоохоронці діють у найгірших традиціях КДБ, використовуючи свої можливості та вплив для особистої помсти.

"Подібна історія вкотре демонструє справжнє обличчя "очищених" правоохоронних органів. Проте найгірше, що такі, як Шевцов, без будь-яких перешкод, використовуючи репресивний апарат Нацполіції, можуть знищити життя та гідність людей, переслідуючи їх та їхніх рідних з метою помсти", - зазначив Солонько.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов та його дружина Олена Дегрик фігурують у низці журналістських розслідувань. Зокрема, за даними журналістів проекту "Наші гроші з Денисом Бігусом", подружжя Шевцових підозрювали у відмиванні нелегальних доходів та виводі коштів до Росії. Журналісти видання Mind писали, що платіжна система "Лео", до якої має відношення дружина Шевцова Олена Дегрик, є одним зі стейкхолдерів платіжної системи Tyme, діяльність якої на території України була заборонена СБУ. Також журналисты телеканалу "1+1" Олександр Дубінський та Євген Плинський під час власного розслідування встановили, що Дегрик може бути причетна до платіжної системи, що працює на території окупованого Донбасу.

Прізвище Шевцова також фігурувало у проекті журналістських розслідувань ACAB. Зокрема, у їх пабліку на Facebook були опубліковані фото автомобіля, будинку та квартири, що належать Шевцову та Дегрик.

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