У Харкові впала з мосту вантажівка з піском

Вранці в понеділок, 5 серпня, на Окружній дорозі в Харкові вантажівка КамАЗ впала з моста, водій потрапив до лікарні у важкому стані. Про це повідомляє Відділ комунікацій ГУ НП в Харківській області.\r\nКамАЗ з піском їхав по Окружній дорозі, близько 10:00 він впав з мосту. Водій автомобіля у важкому стані був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Медики констатували у нього важкі травми і готують його до операції.\r\nПравоохоронці встановлюють подробиці інциденту. \r\n\r\n\r\nВантажівка з піском впав з моста в Харкові. Фото: hk.npu.gov.ua\r\nРаніше в Києві бензовоз протаранив легковик: є потерпілий, пальне розлилося на дорогу.\r\nТакож на Одеській трасі сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві фури.