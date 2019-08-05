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05 серпня 2019, понеділок, 13:16 13
Події 2019-08-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Харкові впала з мосту вантажівка з піском

У Харкові впала з мосту вантажівка з піском

Вранці в понеділок, 5 серпня, на Окружній дорозі в Харкові вантажівка КамАЗ впала з моста, водій потрапив до лікарні у важкому стані. Про це повідомляє Відділ комунікацій ГУ НП в Харківській області.

КамАЗ з піском їхав по Окружній дорозі, близько 10:00 він впав з мосту. Водій автомобіля у важкому стані був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Медики констатували у нього важкі травми і готують його до операції.

Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту. 

Фото: hk.npu.gov.uaВантажівка з піском впав з моста в Харкові. Фото: hk.npu.gov.ua

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