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05 серпня 2019, понеділок, 13:10 18
Кабмін 2019-08-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Моз обіцяє поставку 0,5 млн вакцин проти грипу в жовтні

Моз обіцяє поставку 0,5 млн вакцин проти грипу в жовтні

Одне щеплення знижує ризик захворюваності
Одне щеплення знижує ризик захворюваності

Міністерство охорони здоров'я прогнозує поставку в Україну 500 тис. доз вакцин проти грипу в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"У цьому році в Україні поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу.Про такі плани повідомили представники виробників вакцин під час зустрічі з в. о. міністра охорони здоров'я доктором Уляною Супрун, представниками Центру громадського здоров'я, Держлікслужби україни, Державного експертного центру, дистриб'юторів вакцин, аптечних мереж, громадських організацій та активістів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, орієнтовно вакцини проти грипу надійдуть в Україну в жовтні.

"Такий термін обумовлений тим, що в цьому році Всесвітня організація охорони здоров'я пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин. У той же час спрощений електронний механізм подачі реєстраційної форми для вакцин проти грипу, який впроваджено Державним експертним центром, буде сприяти прискоренню їх надходження", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вакцину можна буде придбати в аптеках за свій рахунок і отримати щеплення у лікаря.

Також вакцину можна придбати за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Одне щеплення знижує ризик захворюваності і важкого перебігу хвороби протягом всього сезону.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в новому епідсезоні в Україні, ймовірно, будуть циркулювати: вірус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1), вірус A (H3N2), вірус, схожий на B / Colorado / 06/2017, вірус, схожий на B / Phuket / 3073/2013.

Як повідомляли "Українські Новини", у Моз пояснили, як легко відрізнити грип від застуди, і спростували 7 міфів про грип.

Чоловікам під час застуди або грипу дійсно гірше, ніж жінкам, тому що вони сильно "переграють" свої симптоми і здаються безпорадними.

 

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