Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент"

Національна поліція винайшла спосіб блокування ЗМІ через судові рішення. Про це повідомив сайт "Корреспондент".

За інформацією сайту, 23 липня 2019 року скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення, яким зобов'язав українських інтернет-провайдерів і мобільних операторів блокувати 18 веб-ресурсів, серед яких виявився і Корреспондент.net. Ресурси визначили речовими доказами по кримінальній справі. Щоб ці докази нібито зберегти, на них вирішили накласти арешт.

"Через суди намагаються заблокувати інформацію-розслідування громадських активістів про заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова та його дружину Олену Дегрік, яка займається бізнесом. Шевцов брав участь у конкурсі Державне бюро розслідувань, хотів стати керівником Першого управління організації досудових розслідувань ДБР, але не пройшов відбір. До переліку блокованих сайтів потрапив розділ блогів онлайн-видання Корреспондент.net. Але в підсумку блокується доступ до всього контенту ресурсу Корреспондент.net, в тому числі до новин", - пише видання.

Як зазначає "кореспондент", вказане кримінальне провадження має статус досудового розслідування, тобто "нічия вина ще не доведена, ніякі обвинувальні вироки не винесені, але доступ до інформаційних ресурсів вже перекритий".

На думку видання, таким чином у країні відкрито дуже нехитрий спосіб боротьби з неугодними ЗМІ: "фабрикуєте" будь-яку справу, отримуєте будь-яким доступним шляхом вирішення будь-якого з доступних судів".

"Кореспондент" називає рішення суду "свавіллям" і закликає місцевих провайдерів не блокувати доступ до сайту.

Нагадаємо, Євген Шевцов і Олена Дегрік стали фігурантами цілого ряду журналістських розслідувань. Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом", наприклад, повідомляла, що подружжя Шевцовы фігурують у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні нелегальних доходів і виведення коштів в Росії. Журналісти видання Mind з'ясували, що Альона Дегрик і її платіжна система "Лео" є одним з стейкхолдерів платіжної системи Tyme. Діяльність цієї системи припинив Нацбанк за наполяганням СБУ. Служба надала документальні свідчення того, що Tyme переказувала кошти за допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем.

Журналісти "1+1" Олександр Дубинський разом з колегою Євгеном Плинським також провели розслідування, що стосується бізнесу Олени Дегрик, і встановили, що вона може бути причетна до роботи платіжної системи, що працює на окупованих територіях Донбасу. Також про Євгена Шевцова писав проект журналистських розслідувань ACAB. В Facebook-группе проекта были опубликовані фото автомобіля, домі та квартири, які нібито належать поліцейському і його дружині.