Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов

Відомі сайти – "Главком", "Дзеркало тижня", "Українські новини", сайт 24-го каналу можуть бути закриті за рішенням суду. Про це в публікації на Censor.net пише відомий блогер Кирило Сазонов.

За його словами, "вина" цих сайтів в тому, що вони опублікували новини та статті про цькування сім'ї професора Валерія Іванова з боку одного з керівників Нацполіції.

"Поясню, в чому справа. Син Іванова-Денис Іванов має відношення до фейсбучного пабліку ACAB.UA, який публікував журналістські розслідування, присвячені ряду високопоставлених чиновників. У тому числі і Євгену Шевцову, заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції. Якщо в двох словах, то в минулому році Шевцов подавався на конкурс в Державне бюро розслідувань. Однак матеріальні активи його сім'ї викликали багато питань. Звідки у сім'ї молодого правоохоронця розкішні автомобілі, дорогі квартири, заміські будинки, ресторани? Чому фінансова компанія дружини Шевцова Олени Дегрік є фігурантом стількох кримінальних справ? У підсумку директор ДБР Роман Труба забракував кандидатуру Шевцова. І вже скоро автори розслідувань стали фігурантами кримінальних справ, відкритих Нацполіцією", - пише блогер.

Сазонов зазначив, що Денис Іванов через погрози фізичною розправою був змушений виїхати з України, побоюючись за безпеку своїх маленьких дітей. Між тим, Шевцов використовує адмінресурс і своїх підлеглих для пресингу сім'ї Іванових.

"Їх хочуть зробити членами організованої злочинної групи! І керівництво замначальника з незрозумілих причин закриває на це очі. Але Шевцов тисне не тільки на Іванових. Минулого місяця Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зобов'язати провайдерів заблокувати низку сайтів, на яких публікувалися статті про Шевцова. Нібито матеріали розміщувалися для шантажу поліцейського начальника", - стверджує Сазонов.

Блогер припустив, що Євген Шевцов може піти і далі буде блокувати всі ЗМІ, на яких з'явилися негативні публікації про нього. На його думку, така поведінка губить не тільки власну поведінку Шевцова, а й керівництва МВС.

Також у своєму блозі Сазонов нагадує, що подружжя Шевцова фігурує в кримінальній справі за підозрою у відмиванні нелегальних доходів і виведення коштів в Росії.

"Ділове видання Mind з'ясувало, що Альона Дегрик і її платіжна система "Лео" є одним з стейкхолдерів платіжної системи Tyme, яка переводила кошти з допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем. Діяльність Tyme документально підтвердила СБУ, і Нацбанк закрив систему. Олена Дегрик пішла в суд за спростуванням. Але журналісти опублікували додаткові докази. Суд триває. Причетність Олени Дегрик до компанії "Фаст пій", замішаної у фінансовій діяльності на окупованих територіях, у 2015 році розслідували журналісти "1+1" Олександр Дубинський і Євген Плинский. На ту ж тему писало "Дзеркало тижня". А Генпрокуратура, СБУ, ДБР і Нацполіція відкрили проти Євгена Шевцова і Олени Дегрік кілька кримінальних справ, фігурантів яких звинувачували у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, фіктивному підприємництві, веденні забороненого в Україні грального бізнесу, перевищенні службових повноважень і нарешті фінансуванні тероризму в Л / ДНР. Зокрема, компанії дружини Шевцова "Леогеймінг" і "ФК Леогеймінг Пей" підозрюються в нелегальних переказах коштів в Росію від забороненого в Україні букмекерського бізнесу. За даними слідства, щорічний обсяг транзакцій становив $350 млн", - пише Сазонов.

За його словами, Шевцов Євген та Олена Дегрик володіють автомобілем Range Rover, розкішними квартирами в дорогих районах Києва, заміським будинком, ресторанами Touch Café в центрі Києва і "Золоте руно" в Одесі. Незважаючи на наявність таких активів, Шевцов пішов на конкурс в ГБР і навіть переміг у ньому. Однак директор ДБР Роман Труба відмовився призначати його на керівну посаду, оскільки журналісти програми "Схеми", підготовленою спільно з "Радіо Свобода" і телеканалом "UA: Перший", встановили, що члени комісії прийшли на фінальне засідання з вже готовим списком переможців.

Сазонов зазначає, що, незважаючи на те, що Шевцову не вдалося зайняти посаду в ГБР, він продовжує працювати в Нацполиции.

Як повідомлялося, комісія з журналістської етики звернулася до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з проханням розібратися в ситуації і дати оцінку поведінці його підлеглих, які здійснюють тиск на президента Асоціації української преси Валерія Іванова.