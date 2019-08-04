Що почитати: 7 найяскравіших книжкових новинок українських і світових письменників

Якщо попередні два місяці літа пройшли у вас за комп'ютером в офісі або в безперервному кругообігу робочих справ, ще не пізно спланувати відпустку і насолодитися теплими серпневими днями, а для максимально якісного відпочинку психологи радять влаштовувати діджитал-детокс. Книга - чудова альтернатива гаджетам на пляжі, в горах, або на дачі за містом. Добірку різних за жанром новинок зібрала "Українська правда. Життя". "Токійська наречена", Амелі Нотомб. (Видавництво Старого Лева)

Події роману бельгійської письменниці Амелі Нотомб розгортаються навколо молодої дівчини, що після багатьох років життя за кордоном приймає рішення повернутися до рідної Японії. Даючи приватні уроки французької, героїня знайомиться із заможним юнаком Рінрі. Між ними швидко зав’язується дружба, а пізніше – почуття закоханості, що і стає основною сюжетною лінією книги. Читач стає свідком пригод пари, їхнього яскравого життя на тлі пошуку відповідей на вічні запитання, разом із героїнею вивчає ментальність народу "країни, де сходить сонце", шукає баланс між незалежністю і романтичними відносинами та прагне пізнати істину. "Токійська наречена" – історія про кохання у незвичному його розумінні, фінал якої нікого не може лишити байдужим.

"Виживання найгарніших. Наука краси", Ненсі Еткофф (Yakaboo Publishing)

Ця книга – дотепне, місцями провокаційне дослідження визнаної викладачки Гарвардської медичної школи та практикуючої психологині Ненсі Еткофф. Спираючись на наукові дослідження у галузі біології, фізіології, психології, авторка досліджує красу як соціальний та біологічний концепт, порівнює сприйняття сексуальності та краси з точки зору різних етносів, національностей та культур, зміну ідеалів із розвитком еволюції. Для всіх, хто бажає дізнатися, чому ми продовжуємо уважно слідкувати за модними виданнями, приділяти увагу розміру власної талії та уважно вдивляємося у об’єкт бажання, "Виживання найгарніших. Наука краси" стане обов’язковою для прочитання книгою.

"Компас емоцій. Як зрозуміти свої почуття", Ілсе Санд. (Клуб Сімейного Дозвілля)

Часом нас долають неприємні емоції: заздрощі, гнів, страх, тривога. Нерідко ми ігноруємо їх або ж приховуємо як явище, не варте аналізу. Датський психолог та психотерапевт Ілсе Санд радить не соромитися цих почуттів, а натомість усвідомити та знайти їх причини. У своїй книзі він виступає радше у ролі наставника, ніж вчителя, послідовно ведучи читача лабіринтами емоцій, пропонує практичні поради та дієві вправи для досягнення гармонізації власного "я" та емпатії з оточуючими. Важку для розуміння тему Санд перетворює на легке та цікаве чтиво, ідеальне для літнього "перезавантаження".

"Клавка", Марина Гримич. (Нора-Друк)

Роман належить українській письменниці Марині Гримич. Події розгортаються у повоєнному Києві, головні герої – члени української літературної спільноти (у тому числі Максим Рильський та Микола Яновський добрі відомі нам з уроків літератури), що після славнозвісного Пленуму 1947 року стали жертвами сталінських репресій та нацьковувань один проти одного. Юна секретарка спілки Клавка – спочатку мовчазний спостерігач драматичних подій, стає чи не найяскравішим персонажем, потрапивши любовний трикутник між молодим письменником та працівником КП(б)У. На героїв чекають кохання та зрада, таємниці та щира дружба.

"Хранителі книги", Джеральдін Брукс. (Vivat)

Зануритися у захоплюючі пригоди допоможе роман лауреатки Пулітцеровської премії Джеральдін Брукс "Хранителі книги". Часом об’єднати людей можуть досить незвичні обставини. Так сталося і з Ханною Гіт, що взялася дослідити Сараєвську Агаду – середньовічний ілюстрований манускрипт. Послідовно героїня знайомиться з приголомшливими історіями колишніх володарів книги – історіями, що вишиковуються у хронологічній послідовності крізь віки, сягаючи корінням 14 століття. Переважна частина роману заснована на реальних подіях, тож і любителі історії, і поціновувачі художньої прози знайдуть роман цікавим для себе.

"Далекиц простір", Ярослав Мельник. (А-ба-ба-га-ла-ма-га)

Цей антиутопічний роман з елементами філософських роздумів вже встиг стати новою класикою та зібрати велику кількість позитивних рецензій читачів та літературних критиків. У центрі подій – Габар, зрячий юнак, що у світі сліпих сприймається за божевільного. Правда чи безпека – питання, що активно стоїть на порядку денному перед сучасним світом, виступає лейтмотивом книги. Пошуки істини стануть справжнім випробовуванням для героя.

"Коли життя підносить тобі "Лулулемони", Вайсбергер. (КМ-БУКС)

Читач зустрічає Емілі Чартер у Голівуді не в найкращі часи – кар’єра імідж-консультанта іде на спад, особисте життя вже не таке ідеальне, тож отримавши дзвінок із запрошенням на роботу на Східне Узбережжя, жінка приймає його як можливість позитивних змін. Емілі потрапляє до тихого передмістя у штаті Коннектикут, де волею долі зустрічається із старою знайомою та колишньою супер-моделлю, а зараз дружиною сенатора Нью-Йорка Маріам. На подруг очікує викриття таємниць лише зі сторони спокійного містечка – чудова ідея для легкого літнього читання.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на "Книжковому арсеналі" найкрасивішою визнали книгу From Dusk Till Dawn.

Тим часом Рада зобов'язала видавців не менше половини книг видавати українською.