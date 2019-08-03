На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження

Увечері 3 серпня і вдень 4 серпня з південно-заходу в Україну буде рухатися циклон. Розрахунки показують суттєве погіршення погодних умов на південному сході України, повідомляє Метеопост.\r\nВ Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікуються дуже сильні опади. Протягом доби місцями може випасти до 80 мм опадів. Пориви вітру очікуються в 20..25 м\/с. Зниження денної температури до +17..+20.\r\nТакі інтенсивні опади та пориви вітру можуть призводити до значних затоплень місцевості, руйнування дахів будинків та падіння дерев або конструкцій.\r\nЗа прогнозами УкрГідрометценту, вдень 3 серпня у західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, в Одеській і Миколаївській областях місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м\/с (І рівень небезпеки, жовтий).\r\n4 серпня у зв'язку з переміщенням активного південного циклону на акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м\/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм.\r\n\r\nКарта: Метеопост\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень, в останній місяць літа очікується суха і не спекотна погода.\r\nКрім того синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nТим часом астрологи склали Місячний календар і попередили про несприятливі дні на початку серпня і дали поради.