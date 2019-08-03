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03 серпня 2019, субота, 10:18 24
Судова влада 2019-08-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Будівлю в центрі Києва, яку брати Клички відібрали у киян, заарештували

Будівлю в центрі Києва, яку брати Клички відібрали у киян, заарештували

Скандальний будинок у центрі Києва. Скріншот відео.
Скандальний будинок у центрі Києва. Скріншот відео.

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати нежитловий будинок в центрі Києва, аукціон на придбання якого виграла компанія Володимира Кличка для розміщення складу та кухні власного готелю. Відповідне рішення було прийняте 26 липня і оприлюднено в реєстрі судових рішень.

У ньому, зокрема, зазначається, що Державне бюро розслідувань веде справу про можливе заволодінні майном територіальної громади Києва. Мова йде про будинок площею 1419,3 кв. м, розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 34Б.

Виробництво відкрили 23 липня за заявою директора фірми "Капітал". У заяві говорилося, що до "заволодіння" причетні чиновники Київської міської державної адміністрації, народний депутат і посадові особи приватного сектора. Слідство перевіряє цю інформацію. У рішенні суду зазначено, що зараз спірний будинок належить громаді Києва. Наклавши арешт, суд заборонив його відчужувати.

Скандальний будинок у центрі Києва. Скріншот відео. Скандальний будинок у центрі Києва. Скріншот відео.

На початку липня Київрада виставила будинок на Хмельницького 34Б на торги. Участь у них взяли лише дві компанії, і 30 липня перемогу здобуло ТОВ "Віт-Плюс". При цьому його конкурент під час аукціону ні разу не підвищив свою пропозицію.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань допитало Кличка у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві.

Тим часом, Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Раніше Кличко дозволив побудувати серію дев'ятиповерхівок біля Кирилівської церкви британцеві Візельману.

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