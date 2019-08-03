Порядок виходу на пенсію і виплати допомоги змінять: що чекає на українців

З приходом нової влади нарешті може стартувати пенсійна реформа, яка торкнеться не тільки нинішніх, але й майбутніх пенсіонерів. Вже пройшли панельні дискусії депутатів партії "Слуга народу", які експерти назвали презентацією планів реформ. Враховуючи, що партія має в Раді більшість, експерти вважають ухвалення необхідних законів досить імовірним.

Як пише "Сьогодні", за словами експерта з соцпитань і майбутнього нардепа Галини Третьякової, вони планують змінити порядок виходу на пенсію і виплати пенсій для тих, кому до неї ще працювати десятки років. А саме: запустити другий етап пенсреформи – обов'язкові накопичувальні пенсії, поява яких відкладається більше 15 років. При цьому нові депутати схиляються віддати пенсійні внески працівників у приватні руки, але під жорстким контролем Пенсфонду. Це питання стало каменем спотикання для запуску з 2019 року накопичувальних пенсій. Рік тому парламентарії так і не змогли визначитися: чи створювати ще один держорган, який займається пенсіями. Питання відклали на 2020 рік.

Майбутніх пенсіонерів можуть очікувати і інші нововведення. Перше – добровільний вихід на пенсію, як до, так і після досягнення пенсійного віку (зараз 59 років у жінок, 60 років у чоловіків).

"Людина повинна йти на пенсію, коли вона цього сама захоче", – вважає Третьякова.

Наприклад, якщо у 55-річного є 35 років стажу, він зможе оформити пенсію і не працювати. І навпаки, 70-річний отримуватиме пенсію і працюватиме, поки є сили і вміння. Зараз достровокий вихід на пенсію можливий тільки для "шкідливих" професій. А, наприклад, для держслужбовців є віковий ценз – 65 років, після досягнення його вони зобов'язані звільнитися з держслужби. Тим, хто вже на пенсії, обіцяють зберегти щорічне підвищення пенсій, що діє з цього року: на 50% від інфляції плюс 50% від темпів зростання зарплат за попередній рік.

Фахівці з пенсійних питань підтримують напрацювання і сподіваються, що вони запрацюють уже у 2020 році.

"Запуск другого етапу реформи дозволить людям молодше 40 років накопичити гідну пенсію, але і дасть "довгі" і дешеві гроші нашій економіці, – аналізує екс-заступник голови Пенсфонду Віктор Колбун. – Інші пропозиції треба обговорювати. Якщо, припустимо, людина достроково виходить на пенсію, то вона повинна бути менше, оскільки вона менше внесла в загальний котел солідарної системи і буде отримувати пенсію довше".

А ось працювати на керівних посадах 70-річним пенсіонерам навряд чи доцільно, але вони зможуть працювати вже рядовими виконавцями, вважає експерт. Інакше це позбавить перспективи зростання молодих співробітників і може стимулювати їх відтік за кордон.

Економісти кажуть, що найскладніше – збереження купівельної спроможності накопичувальних пенсій майбутніх пенсіонерів протягом 30-35 років. Третьякова впевнена, що це реально, якщо в Україні будуть працювати фондовий ринок і кредитування недержавними пенсфондами приватного бізнесу за рахунок внесків майбутніх пенсіонерів. З нею згоден і Колбун:

"Якщо в економіку прийдуть пенсійні мільярди, це дасть потужний поштовх для її розвитку, в результаті через 10-15 років вкладені кошти майбутніх пенсіонерів значно примножаться".

А ось економіст Олександр Охріменко скептичний:

"Вводити накопичувальні пенсії треба якомога швидше, але поки у нас в країні інфляція більше 5%, ефект від інвестицій пенсвнесків в економіку буде незначний або нульовий. Тому перші років п'ять треба заробляти на зарубіжних цінних паперах, але це зараз заборонено законодавством".

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Також з 1 липня в Україні підвищили пенсії для двох категорій громадян.

У червні державний бюджет виконано з дефіцитом 8,5 млрд гривень з-за подальшого уповільнення зростання доходів.

Тим часом, Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій.