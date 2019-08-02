підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 15:50 26
Судова влада 2019-08-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, який заперечує своє втручання суду в роботу держорганів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Поки вручили тільки Вовку", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

З ним проводяться слідчі дії.

Іншим суддям теж буде вручено підозру в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Також Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Більше новин про: ГПУ Окружний адміністративний суд Києва Павло Вовк

Архів
Новини
Заарештований російський ракетний комплекс передали українським військовим 17:26
Суд задовольнив позов Портнова про стягнення $300 тис. збитків з чиновників ГПУ, МЗС та посольства України в Канаді 17:08
На Пішохідному мосту на Трухановому острові обвалилися частини залізобетонних конструкцій 17:06
Підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину 16:54
Гривня на міжбанку знову обвалилася майже на 20 копійок 16:40
більше новин
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
більше новин
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok