ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, який заперечує своє втручання суду в роботу держорганів.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.\r\n"Поки вручили тільки Вовку", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.\r\nЗ ним проводяться слідчі дії.\r\nІншим суддям теж буде вручено підозру в п'ятницю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.\r\nТакож Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.\r\nТакож Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.