Абоненти Київстар перерахували за допомогою SMS понад мільйон гривень на порятунок тяжкохворих дітей

Завдяки пожертвам абонентів за вісім місяців існування спільної соціальної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча Надія" вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами. Про це йдеться в повідомленні компанії

Зокрема, на кошти, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, придбали обладнання і матеріали для Інституту ім. М. Амосова та Національного інституту раку у місті Києві, Одеської та Дніпропетровської обласних дитячих лікарень. Також вже замовлені матеріали для Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ" та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, зараз очікується їх доставка в Україну. Щороку разом ці лікарні допомагають долати хвороби понад трьом з половиною тисячам маленьких пацієнтів.

"Сучасні технології та телекомунікації не лише змінюють світ, а й трансформують благодійність. Тому нам було дуже важливо дати абонентам Київстар можливість легко і швидко робити добрі справи за допомогою звичайних SMS-повідомлень. Факт, що менш ніж за рік нам вдалося зібрати на проект "Дитяча надія" перший мільйон, надихає вірити, що надалі проект зможе допомогти ще більшій кількості хворих діток отримати якісну медичну допомогу та побороти хвороби. Ми вдячні кожному абоненту за небайдужість, адже лише спільними зусиллями ми можемо змінювати світ на краще", – говорить Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Середній розмір пожертви для ініціативи "Дитяча надія" становить всього 20 гривень. Саме завдяки невеликим внескам, які разом складають значні суми, вдається придбати життєвонеобхідні матеріали для сотень маленьких пацієнтів. Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Проект здійснюється у партнерстві з МБФ Українська Біржа Благодійності (УББ), яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їх реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проекту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали лікарням. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи "VEON" щодо етичності ведення бізнесу.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Київстар спільно із Міжнародним Благодійним Фондом "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) започаткував соціальну ініціативу "Дитяча надія". Його мета – допомога дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями.