На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ: один боєць поранений

За минулу добу, 1 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші, застосувавши при цьому заборонене "Мінськом" озброєння. Один військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"1 серпня підрозділи ООС дотримувалися встановленого режиму припинення вогню. Проте ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог три рази обстріляв позицій Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Павлополя вівся вогонь з великокаліберного кулемета. У Красногорівка російські найманці вдарили з великокаліберного кулемета, а околиця Водяного потрапила під вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази. Неподалік Попасної ворог вдарив з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, в районі Кримського – із великокаліберного кулемета.

"За минулу добу в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення", - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутово" Донецької області через детонації боєприпасів внаслідок загорання сухої трави. 1 серпня пункт відновив свою роботу.