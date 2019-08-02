підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 07:01 15
Lifestyle 2019-08-02T09:30:03+03:00
Українські Новини
Місячний календар: в які дні серпня краще стригти волосся

Місячний календар: в які дні серпня краще стригти волосся

Гарне волосся. Фото: pixabay.com
Гарне волосся. Фото: pixabay.com

Серпень - ідеальний час, щоб приділити увагу своїй зовнішності і волоссю. Астрологи, згідно з місячним календарем на серпень, попереджають, що Місяць залишив сузір'я Діви, а це значить, що різкого і масштабного збільшення росту волосся чекати не варто, пише Meteoprog.

Якщо ви хочете поліпшити якість волосся, подарувати йому додатковий блиск, зберегти здоров'я і уникнути непередбачених результатів і зробити свої коси більш слухняними – зверніть увагу на сприятливі дні для стрижки, згідно з місячним календарем на серпень 2019.

Крім того, астрологи і астропсихологи вірять, що волосся зберігає нашу енергетику, а значить і до маніпуляцій з ним потрібно ставитися обережно і не довіряти своє "багатство" першому зустрічному.

Серед найбільш поширених правил і забобонів, стрижку має проводити майстер однієї з вами статі, досвідчений і обов'язково старший за вас. Ви маєте йому довіряти і відчувати позитивні емоції від спілкування. Жодних скарг на життя під час стрижки бути не повинно – ви ж не хочете страждати від неприємностей і негативу до наступного походу в салон.

Сприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:

  • 3 серпня – зростаючий Місяць
  • 5 серпня – зростаючий Місяць
  • 8 серпня – зростаючий Місяць
  • 12 серпня – зростаючий Місяць
  • 13 серпня – зростаючий Місяць
  • 22 серпня – щербатий Місяць
  • 28 серпня – щербатий Місяць

Несприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:

  • 9 серпня – зростаючий Місяць
  • 16 серпня – щербатий Місяць
  • 18 серпня – щербатий Місяць

Як повідомляли Українські Новини, серпень 2019 буде досить спокійним за силою прояву магнітних бур.

Раніше Уляна Супрун розвінчала міф про вплив магнітних бур погоди на самопочуття.

Більше новин про: Місячний календар Місячний календар 2019 Місячний календар стрижок

Архів
Новини
Держбюджет зведено з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини 09:22
Сріблясті хмари. Скріншот відео .youtube.com/Фотони світла Time-Lapse
У серпні в нічному небі можна спостерігати унікальні сріблясті хмари: де і коли 09:06
Україні до кінця року треба виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами 09:05
Український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Фото: Уніан
У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber 08:45
США офіційно виходять з ядерного договору з Росією 08:43
більше новин
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Кличко вимагає від НАБУ перевірити звинувачення Богдана 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok