Місячний календар: в які дні серпня краще стригти волосся

Серпень - ідеальний час, щоб приділити увагу своїй зовнішності і волоссю. Астрологи, згідно з місячним календарем на серпень, попереджають, що Місяць залишив сузір'я Діви, а це значить, що різкого і масштабного збільшення росту волосся чекати не варто, пише Meteoprog.

Якщо ви хочете поліпшити якість волосся, подарувати йому додатковий блиск, зберегти здоров'я і уникнути непередбачених результатів і зробити свої коси більш слухняними – зверніть увагу на сприятливі дні для стрижки, згідно з місячним календарем на серпень 2019.

Крім того, астрологи і астропсихологи вірять, що волосся зберігає нашу енергетику, а значить і до маніпуляцій з ним потрібно ставитися обережно і не довіряти своє "багатство" першому зустрічному.

Серед найбільш поширених правил і забобонів, стрижку має проводити майстер однієї з вами статі, досвідчений і обов'язково старший за вас. Ви маєте йому довіряти і відчувати позитивні емоції від спілкування. Жодних скарг на життя під час стрижки бути не повинно – ви ж не хочете страждати від неприємностей і негативу до наступного походу в салон.

Сприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:

3 серпня – зростаючий Місяць

5 серпня – зростаючий Місяць

8 серпня – зростаючий Місяць

12 серпня – зростаючий Місяць

13 серпня – зростаючий Місяць

22 серпня – щербатий Місяць

28 серпня – щербатий Місяць

Несприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:

9 серпня – зростаючий Місяць

16 серпня – щербатий Місяць

18 серпня – щербатий Місяць

Як повідомляли Українські Новини, серпень 2019 буде досить спокійним за силою прояву магнітних бур.

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