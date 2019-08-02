Місячний календар: в які дні серпня краще стригти волосся

Серпень - ідеальний час, щоб приділити увагу своїй зовнішності і волоссю. Астрологи, згідно з місячним календарем на серпень, попереджають, що Місяць залишив сузір'я Діви, а це значить, що різкого і масштабного збільшення росту волосся чекати не варто, пише Meteoprog.\r\nЯкщо ви хочете поліпшити якість волосся, подарувати йому додатковий блиск, зберегти здоров'я і уникнути непередбачених результатів і зробити свої коси більш слухняними – зверніть увагу на сприятливі дні для стрижки, згідно з місячним календарем на серпень 2019.\r\nКрім того, астрологи і астропсихологи вірять, що волосся зберігає нашу енергетику, а значить і до маніпуляцій з ним потрібно ставитися обережно і не довіряти своє "багатство" першому зустрічному.\r\nСеред найбільш поширених правил і забобонів, стрижку має проводити майстер однієї з вами статі, досвідчений і обов'язково старший за вас. Ви маєте йому довіряти і відчувати позитивні емоції від спілкування. Жодних скарг на життя під час стрижки бути не повинно – ви ж не хочете страждати від неприємностей і негативу до наступного походу в салон.\r\nСприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:\r\n\r\n3 серпня – зростаючий Місяць\r\n5 серпня – зростаючий Місяць\r\n8 серпня – зростаючий Місяць\r\n12 серпня – зростаючий Місяць\r\n13 серпня – зростаючий Місяць\r\n22 серпня – щербатий Місяць\r\n28 серпня – щербатий Місяць\r\n\r\nНесприятливі дні для стрижки волосся в серпні 2019:\r\n\r\n9 серпня – зростаючий Місяць\r\n16 серпня – щербатий Місяць\r\n18 серпня – щербатий Місяць\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, серпень 2019 буде досить спокійним за силою прояву магнітних бур.\r\nРаніше Уляна Супрун розвінчала міф про вплив магнітних бур погоди на самопочуття.