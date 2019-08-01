підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ
01 серпня 2019, четвер, 14:51 410
Політика 2019-08-01T14:54:19+03:00
Українські Новини
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ

Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ

Слідчі Національної поліції намагаються покарати авторів журналістських розслідувань, присвячених заступнику начальника Головного слідчого управління Євгену Шевцову та його дружині-бізнесмену Альоні Дегрик. Обставини переслідування журналістів оприлюднив сайт "Главком".

За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, підлеглі Шевцова фактично займаються цькуванням президента Академії української преси, професора Валерія Іванова, намагаючись тиснути на його сина – Дениса Іванова, також журналіста за фахом.

"Ми бачимо тут мотиви помсти за інформацію, яка була опублікована Денисом Івановим. Абсолютно обурливо, коли чиниться тиск на нашого колегу… З  травня ця ситуація триває. Тому ми пропонуємо МВС та Нацполіції гідно вийти з цієї ситуації, припинити дії підлеглих, які несуть репутаційні ризики для самих керівників", - вважає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Очевидно, що їм (поліції) є що приховувати. І тому починається використання адмінресурсу. Ми підтримуємо Іванова і будемо робити цю історію публічною", - запевнив генеральний директор Української асоціації медіа бізнесу Олексій Погорєлов.

У Facebook-групі ACAB.UA, до якої має відношення Денис Іванов, восени минулого року опубліковані фото автомобіля Range Rover, розкішні квартири в дорогих районах Києва, заміський будинок  поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва - Touch Café і ресторану-клубу "Золоте руно" в Одесі. ACAB також писав про звинувачення компанії Дегрик "Леогеймінг пей" у виведенні коштів букмекерських контор та онлайн-казино до Росії.

Денис Іванов зараз перебуває за кордоном, стверджуючи, що в Україні його дружині і двом маленьким дітям загрожує фізична розправа.  Як стверджують адвокати Іванових, сім'ю в поліції намагаються зробити організаторами злочинного угруповання, метою якого нібито був збір інформації про відомих осіб.

 "Шевцов має право відстоювати свою честь і репутацію у спосіб, передбачений законом. Але він  стає злочинцем, коли використовує доручену йому державну машину, що працює на гроші платників податків, у особистих цілях. Коли фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, арештовується майно. Зараз відбувається саме це. Вважаю, що керівники Шевцова або цього не помічають, або помічати не хочуть", - стверджує Олег Бабіч, адвокат Дениса Іванова.

Ведучий радіо "НВ", блогер "Української правди" Дмитро Тузов вважає, що історія журналістського проекту, де розповідалось про статки родини Шевцова, не має нічого спільного з так званою "справою Варченко".

"Відкривати кримінальну справу на людей, які виклали інформацію про розкішні квартири, будинки, ресторани і автомобілі чиновника, - це нормально тільки в Росії. Дивно, що в Нацполіції цього не розуміють", - говорить журналіст.

Нагадаємо, цього тижня Комісія з журналістської етики у відкритому листі до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва закликала не допустити необґрунтованого тиску поліції на президента Академії української преси, професора Валерія Іванова.

Більше новин про: Журналіст Нацполіція

Архів
Новини
"Гарантований покупець" звернувся до ДБР, щоб врятувати "зелену" енергетику від фінансового колапсу 15:15
НАБУ обшукує офіс і будинки співробітників "Украероруху" 15:06 Доповнено
"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу 14:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
У центрі Києва Renault врізався в дерево: співробітник держохорони помер за кермом 14:45
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok