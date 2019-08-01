Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ

Слідчі Національної поліції намагаються покарати авторів журналістських розслідувань, присвячених заступнику начальника Головного слідчого управління Євгену Шевцову та його дружині-бізнесмену Альоні Дегрик. Обставини переслідування журналістів оприлюднив сайт "Главком".

За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, підлеглі Шевцова фактично займаються цькуванням президента Академії української преси, професора Валерія Іванова, намагаючись тиснути на його сина – Дениса Іванова, також журналіста за фахом.

"Ми бачимо тут мотиви помсти за інформацію, яка була опублікована Денисом Івановим. Абсолютно обурливо, коли чиниться тиск на нашого колегу… З травня ця ситуація триває. Тому ми пропонуємо МВС та Нацполіції гідно вийти з цієї ситуації, припинити дії підлеглих, які несуть репутаційні ризики для самих керівників", - вважає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Очевидно, що їм (поліції) є що приховувати. І тому починається використання адмінресурсу. Ми підтримуємо Іванова і будемо робити цю історію публічною", - запевнив генеральний директор Української асоціації медіа бізнесу Олексій Погорєлов.

У Facebook-групі ACAB.UA, до якої має відношення Денис Іванов, восени минулого року опубліковані фото автомобіля Range Rover, розкішні квартири в дорогих районах Києва, заміський будинок поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва - Touch Café і ресторану-клубу "Золоте руно" в Одесі. ACAB також писав про звинувачення компанії Дегрик "Леогеймінг пей" у виведенні коштів букмекерських контор та онлайн-казино до Росії.

Денис Іванов зараз перебуває за кордоном, стверджуючи, що в Україні його дружині і двом маленьким дітям загрожує фізична розправа. Як стверджують адвокати Іванових, сім'ю в поліції намагаються зробити організаторами злочинного угруповання, метою якого нібито був збір інформації про відомих осіб.

"Шевцов має право відстоювати свою честь і репутацію у спосіб, передбачений законом. Але він стає злочинцем, коли використовує доручену йому державну машину, що працює на гроші платників податків, у особистих цілях. Коли фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, арештовується майно. Зараз відбувається саме це. Вважаю, що керівники Шевцова або цього не помічають, або помічати не хочуть", - стверджує Олег Бабіч, адвокат Дениса Іванова.

Ведучий радіо "НВ", блогер "Української правди" Дмитро Тузов вважає, що історія журналістського проекту, де розповідалось про статки родини Шевцова, не має нічого спільного з так званою "справою Варченко".

"Відкривати кримінальну справу на людей, які виклали інформацію про розкішні квартири, будинки, ресторани і автомобілі чиновника, - це нормально тільки в Росії. Дивно, що в Нацполіції цього не розуміють", - говорить журналіст.

Нагадаємо, цього тижня Комісія з журналістської етики у відкритому листі до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва закликала не допустити необґрунтованого тиску поліції на президента Академії української преси, професора Валерія Іванова.