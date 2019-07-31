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31 липня 2019, середа, 17:41 4
Європа 2019-08-01T00:00:04+03:00
Українські Новини
Українці отримали половину всіх видів на проживання в Польщі

Українці отримали половину всіх видів на проживання в Польщі

У першій половині 2019 року число іноземців з дійсним видом на проживання в Польщі збільшилася більш ніж на 27 тисяч чоловік (до 3 років – на 21 тисячу, постійне перебування на 5 тисяч). Про це у вівторок повідомив речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, інформує Польське радіо.

За даними Управління, більше всього виросла група громадян України, Білорусі та Грузії. В середині 2019 року дійсні дозволу на проживання в Польщі мало майже 400 тис. іноземців. У свою чергу, за станом на 1 січня 2019 року і 2018 року це число становило відповідно 372 тис. і 325 тис. осіб. "В першій половині цього року найбільше прибуло громадян: України – 19,4 тис. осіб (до 199 тис. або половина всіх жителів з видом на проживання), Білорусі - 3 тис. осіб (23 тис.), Грузії – 1,3 тис. осіб (до 4,1 тис.), Індії – 800 чоловік (до 9,6 тис.) і Непалу – 500 чоловік (до 2 тис.)", - повідомив речник Управління у справах іноземців.

У першому півріччі 64% всіх справ щодо легалізації перебування зареєструвало п'ять воєводських управлінь: мазовецьке (26%), нижньосілезьке (11%), великопольське (10%), малопольське та сілезьке (по 9%).

Нагадаємо, українці отримали 70% всіх дозволів на працевлаштування в Польщі в минулому році.

В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб.

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