підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Всі доходи від транзиту транспорту принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія
01 серпня 2019, четвер, 07:30 65
Економіка 2019-08-01T08:45:37+03:00
Українські Новини
Всі доходи від транзиту транспорту принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія

Всі доходи від транзиту транспорту принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія

Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua
Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua

Доходи Держбюджету України від єдиного збору за транзит виявилися мізерними порівняно з транзитним потенціалом країни. Такі висновки оприлюднила у себе на сторінці за результатами аудиту Рахункова палата України.

Так, за весь 2017 рік до Держбюджету від єдиного збору надійшло 431 млн грн, за 2018 рік – 919 млн грн. У першому кварталі 2019 року отримано 195 млн грн.

За підрахунками Рахункової палати, реально Україна отримує від транзиту лише 0,1% бюджетних надходжень. "Протягом 2017-2018 років та 1 кварталу 2019 року в Україні не створена ефективна система оплати єдиного збору з транспортних засобів, який сплачується в пунктах пропуску через державний кордон України. У зв'язку з цим, надходження до держбюджету від використання іноземними перевізниками та громадянами транспортної інфраструктури України були незначними і не становили вагомої компенсації витрат державного бюджету на відновлення автомобільних доріг України", - йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Наскільки мізерними є доходи від транзиту для бюджету наочно демонструє порівняння річних надходжень (у 2018 році – 919 млн грн) з розмірами тільки преміальних виплат, які виписали собі в тому ж році в "Нафтогазі України", який належить державі,  Андрій Коболєв і ще кілька співробітників.

Так, у НАКу були розділені 46,3 млн доларів у вигляді премії за виграний в Стокгольмському арбітражі суд над "Газпромом". У перерахунку на національну валюту на той момент, ця цифра становила 1,23 млрд грн, або майже 135% від всіх транспортних транзитних надходжень держави. Тільки Коболєв отримав премію в 286,5 млн грн.

При цьому, "виграні" в суді 4,6 млрд дол так і не прийшли в Україну, а росіяни оскаржили рішення арбітражу і зараз розгляду тривають. Про необхідність повернення премій Коболєва і компанії вже вголос говорило керівництво Кабміну, а Генпрокуратура вела розслідування обставин нарахування цієї премії.

Між тим, вже європейські компанії заявили про виключення підпорядкованої НАКу компанії-транзитера "Укртрансгаз" зі списку надійних партнерів. Сам "Укртрансгаз" заявив про відсутність, у тому числі з вини НАКу, технологічного газу для підтримки нормального транзиту. Очікується припинення транзиту російського газу вже з початку 2020 року.

Більше новин про: Нафтогаз Андрій Коболєв Рахункова палата

Архів
Новини
НБУ розробив правила використання QR-коду для платежів 09:13
Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи 08:47
ДТП з бензовозом в Києві. Фото: Інформатор
У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу 08:45
У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки" 08:30
Порошенко з родиною полетів у Дубай, - ЗМІ 08:22
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok