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30 липня 2019, вівторок, 18:34 273
Зовнішня політика 2019-07-30T19:30:01+03:00
Українські Новини
Посла ЄС запросили в Маріуполь подивитися як розвивається місто

Посла ЄС запросили в Маріуполь подивитися як розвивається місто

На засіданні XLIII сесії міської ради VII скликання Оксана Гринько озвучила звернення від міжфракційного об'єднання "Спільне партнерство за сучасний Маріуполь" до глави представництва ЄС в Україні пана Хьюго Мінгареллі. Про це йдеться на порталі MRPL.city.

"Вельмишановний пан Мінгареллі, дозвольте висловити Вам свою повагу і звернутися особисто з приводу Вашого зауваження про ситуацію в нашому місті, коментуючи події в Кривому Розі, коли на ArcelorMittal навідалися представники СБУ. Ви підкреслили, що перевірки служб безпеки об'єктів промисловості шкодять іміджу України і її інвестиційній привабливості. Ми повністю погоджуємося з Вами і теж вважаємо, що позитивний імідж – одна з найважливіших складових успішного залучення інвестицій в економіку. Протягом декількох останніх років Маріуполь працює над тим, щоб довести інвесторам, що в розвиток нашого міста варто вкладати гроші", – заявила маріупольський депутат.

Оксана Гринько зазначила, що зарубіжні партнери беруть активну участь в модернізації містоутворюючих підприємств Маріуполя, а також в проектах, спрямованих на розвиток міста.

Вона висловила надію, що офіційне представництво ЄС в Україні приєднається до цього процесу: "Вважаємо, що нам вдалося довести, що Маріуполь – надійний партнер, якому можна довіряти. Про це свідчать, зокрема, спільні проекти з Французькою Республікою, співпраця з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Це потужний сигнал для наших потенційних партнерів і в Європі, і в усьому світі".

Оксана Гринько запросила посла ЄС відвідати Маріуполь з робочим візитом, щоб побачити, які зміни відбуваються сьогодні в місті, і надати допомогу у вирішенні його застарілих проблем.

"В першу чергу нам необхідна професійна експертиза і, звичайно, залучення інвестицій для розвитку економіки та інфраструктури Маріуполя", – підкреслила депутат.

Відзначимо, що дане звернення з'явилося після висловлювання Хьюга Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді" з приводу рейду СБУ 20 липня з обшуками на Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг", який належить найбільшому іноземному інвестору.

"Звичайно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі в сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і у мене немає відповіді, але коли я був в Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а, напевно, від заводу "Метінвесту". Як на мене, то навіть якщо завтра СБУ "для балансу" прийде з обшуком на завод "Метінвесту", це не вирішить проблему для інвестклімату", – заявив він.

Нагадаємо, що в Маріуполі пройшло засіданні XLIII сесії міської ради VII скликання. Раніше публікувалося, що понад 3 млн грн отримають маріупольці на лікування, з них 50% передадуть онкохворим.
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