Справа МН17: Екс-бойовики "ДНР" Цьомах і Купріян будуть свідчити по відеозв'язку в голладском суді

Прокуратура заявляє, що колишній начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цьомах і екс-начальник штабу Міноборони ДНР Дмитро Купріян будуть свідчити по відеозв'язку для голландського суду у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines.

Про це журналістам сказав прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді, передають Українські Новини.

У вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цьомах.

Прокурор підтвердив, що "екс-начальник ППО" буде свідком у голландському суді.

За словами прокурора, процедура дачі показань визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

"Це буде по відеозв'язку. Так прописано в цій угоді", - підкреслив Пересада.

Він також зазначив, що "екс-керівник штабу" бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення "Бука", що недавно вийшов з в'язниці.

За словами прокурора, Купріян також буде свідком на процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.

Де зараз знаходиться Купріян прокурор відповідати відмовився.

Ключовий свителель у справі катастрофи борту МН17

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня термін тюремного ув'язнення колишнього начальника служби тилу" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дмитра Куприяна (позивний "Батя") завершився.

Саме Купріян є тим бойовиком ДНР, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення зенітного ракетного комплексу "Бук".

З цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Голландський суд 9 березня 2020 року почне розглядати справу про катастрофу літака рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Служба безпеки України заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика "ДНР", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.

В кінці червня СБУ затримала в Донецькій області колишнього начальника ППО "Слов'янської бригади "ДНР" Володимира Цьомаха.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цьомах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

19 червня Міжнародна слідча група висунула підозра колишньому "міністра оборони" "ДНР" Ігорю Гиркину (Стрелкову) і ще 3 бойовикам в причетності до краху літака Malaysia Airlines.