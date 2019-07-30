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30 липня 2019, вівторок, 15:05 364
Економіка 2019-07-30T17:30:03+03:00
Українські Новини
Forward Bank у першому півріччі отримав 31 млн грн прибутку

Forward Bank у першому півріччі отримав 31 млн грн прибутку

За підсумками роботи у першому півріччі 2019 року Forward Bank оголосив про прибуткової діяльності та про виконання діючих економічних нормативів, передає Minfin.

За підсумками другого кварталу поточного року Forward Bank отримав прибуток у розмірі 22 млн грн, що в 2,5 раза перевищує показники першого кварталу 2019 року. Всього за перше півріччя Forward Bank отримав 31 млн грн прибутку.

"Прибуток був отриманий завдяки високим темпам інтенсивного та екстенсивного розвитку банку у I півріччі, а саме нарощуванню обсягів продажів споживчих кредитів і кредитних карт, збільшенню кількості точок продажів, розширенню переліку партнерів банку у сфері e-commerce, розвитку дистанційних каналів залучення й обслуговування клієнтів, розвитку функціоналу інтернет-банку Forward online і його додатка для смартфонів", — розповів про розвиток бізнесу банку його Голова Правління Андрій Кисельов.

Станом на 01.07.2019 р. регулятивний капітал Forward Bank становить 277,89 млн грн, а статутний капітал, в тому числі зареєстрований і незареєстрований, 1 152,94 млн грн. Портфель коштів фізичних осіб, розміщених у Forward Bank, становить 1 465,77 млн грн. Обсяг кредитного портфеля — понад 1 775,47 млн грн.

Як повідомила прес-служба Forward Bank, фінансова установа зі значним перевищенням виконує всі ключові економічні нормативи, встановлені Національним банком України. Станом на 24 липня поточного року норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) становить 16,22% (нормативне значення — не менше 10%); коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) становить 161,6% (нормативне значення — не менше 20%).

"Чим вище дані показники, тим більш стійким є банк. Наприклад, показник миттєвої ліквідності свідчить про здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів — грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках", — прокоментували значення економічних нормативів у прес-службі Forward Bank.

Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) становить 87,53% (нормативне значення — не менше 60%), а коефіцієнт поточної ліквідності (H5) — 74,17% (нормативне значення — не менше 40%).

Forward Bank спеціалізується на кредитуванні та наданні сучасних фінансових сервісів для фізосіб. Згідно з класифікацією Національного банку України входить до групи банків з іноземним капіталом, є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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