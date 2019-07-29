Гарантований покупець позивається до Укренерго на 1,58 млрд грн

26 липня 2019 року державне підприємство "Гарантований покупець" направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП "НЕК "Укренерго". Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки проведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за "зеленим" тарифом.

Причиною позову стало невиконання з боку ДП "НЕК "Укренерго" своїх зобов’язань з оплати гарантованому покупцю прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця (за період з 01.07.2019 по 20.07.2019).

Нагадаємо, до 14 та 24 числа розрахункового місяця оператор системи передачі (ОСП) – ДП "НЕК "Укренерго" – має здійснити повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю за перші 20 днів розрахункового місяця. Проте зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем.

Як повідомляли ЗМІ, 27 червня Окружний адмінсуд Києва в результаті позову АТ "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи Укренерго на передачу та диспетчерське управління з 1 липня.

12 липня НКРЕКП прийняла нову Постанову, знизивши на 10% тариф НЕК “Укренерго” на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами з 1 серпня 2019 року - до 312,14 грн/МВт∙год.

22 липня АТ "Нікопольський завод феросплавів" знову звернулося з позовом щодо рішення Нацкомісії з метою скасувати нової Постанову.

Якщо Окружний адмінсуд Києва прийме рішення на користь підприємства, "Укренерго" не зможе купити електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах і не зможе компенсувати різницю між ринковими і "зеленим" тарифом гарантувати покупцеві.