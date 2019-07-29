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29 липня 2019, понеділок, 10:41 369
Економіка 2019-07-29T11:00:02+03:00
Українські Новини
Гарантований покупець позивається до Укренерго на 1,58 млрд грн

Гарантований покупець позивається до Укренерго на 1,58 млрд грн

26 липня 2019 року державне підприємство "Гарантований покупець" направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП "НЕК "Укренерго". Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки проведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за "зеленим" тарифом.

Причиною позову стало невиконання з боку ДП "НЕК "Укренерго" своїх зобов’язань з оплати гарантованому покупцю прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця (за період з 01.07.2019 по 20.07.2019).

Нагадаємо, до 14 та 24 числа розрахункового місяця оператор системи передачі  (ОСП) – ДП "НЕК "Укренерго" – має здійснити повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю за перші 20 днів розрахункового місяця. Проте зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем.

Як повідомляли ЗМІ, 27 червня Окружний адмінсуд Києва в результаті позову АТ "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи Укренерго на передачу та диспетчерське управління з 1 липня.

12 липня НКРЕКП прийняла нову Постанову, знизивши на 10% тариф НЕК “Укренерго” на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами з 1 серпня 2019 року - до 312,14 грн/МВт∙год.

22 липня АТ "Нікопольський завод феросплавів" знову звернулося з позовом щодо рішення Нацкомісії з метою скасувати нової Постанову.

Якщо Окружний адмінсуд Києва прийме рішення на користь підприємства, "Укренерго" не зможе купити електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах і не зможе компенсувати різницю між ринковими і "зеленим" тарифом гарантувати покупцеві.

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