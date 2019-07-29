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29 липня 2019, понеділок, 09:29 375
Суспільство 2019-07-29T11:00:02+03:00
Українські Новини
Віруючі УПЦ звернули увагу Верховної Ради на проблему церковного рейдерства

Віруючі УПЦ звернули увагу Верховної Ради на проблему церковного рейдерства

27 липня 2019 року в день проведення Хресної ходи УПЦ біля парламенту були встановлені стенди з фотографіями громад Української Православної Церкви, які постраждали від рейдерських атак прихильників ПЦУ. Про це повідомив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич.

"Особливістю нинішнього Хресного ходу стало те, що віруючі захоплених парафій поставили перед Верховною Радою плакати з фотографіями захоплених храмів, щоб нова влада бачила, що накоїла попередня і докладала зусиль для виправлення помилок попередників.

"У ЗМІ писали, що цих громад не існує, вони нібито кудись перейшли. Ні, вони є, люди є, і вони заявляють про своє існування і їх треба почути! " - написав священик на своїй сторінці в Фейсбук.

Всього біля будівлі парламенту було встановлено кілька десятків плакатів. Під відповідними фотографіями вказувалися назви громад УПЦ, державна реєстрація яких була скасована чиновниками Тернопільської та Волинської ОДА.

"Це демонстрація проблем Української Православної Церкви, які в силу сторонніх чинників накопичилися за останні кілька місяців. Це демонстрація і звернення до новообраної Верховній Раді, щоб закони, які існують в нашій державі, в повній мірі дотримувалися. Щоб храми, захоплені рейдерським способом, були повернуті, щоб в майбутньому нічого подібного не траплялося. щоб "чорні реєстратори", які діяли при обласних адміністраціях і, порушуючи закон і Конституцію, реєстрували нові статути, перереєстровували громади УПЦ, - щоб подібні дії припинилися і більше не повторювалися", - прокоментував акцію телеграм-каналу "Правблог" клірик Волинської єпархії Української православної церкви протоієрей Олег Точинський.

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