У Києві розпочався хресний хід ПЦУ на чолі з Єпіфанієм на честь дня Хрещення Русі

Близько 10 тис. парафіян Православної церкви України (в канонічній єдності із Вселенським патрірхатом, ПЦУ) завершили хресну ходу в центрі Києва.

У заході взяли участь багато священиків і прихильників ПЦУ з різних регіонів України.

Багато віруючих приєдналося до ходи біля Михайлівського собору, а також по шляху слідування колони.

Також разом із парафіянами йшли колишній Президент Петро Порошенко і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Патрульні поліцейські оцінили загальну кількість людей на заході в 10 тис.

Дійство тривало близько півгодини і завершилося о 12:00 біля пам'ятника князю Володимиру Великому.

Зараз на Володимирській гірці предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній проводить урочистий молебень з нагоди річниці Хрещення Русі.

Предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з 1031-ю річницею Хрещення України-Русі.

Про це йдеться на сторінці митрополита в соцмережі facebook, передають Українські Новини.

"Хто щиро прагне пізнати істину і втілити її в життя - може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя і досягти святості - не буде зупинений на цьому шляху ніякими обставинами. Працюємо сьогодні для розвитку церкви та України, боремося зі злом у собі і навколишньому світі, знаючи, що жодна добра справа не даремно, і все, чого не вистачає нам самим, Своєю благодаттю зміцнить і доповнить Господь. Зі святом!" - написав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ підкреслив, що для того щоб вибрати правильний шлях у майбутнє, треба добре знати своє минуле.

Нагадаємо, в Києві почалися урочистості на честь Дня хрещення Русі.