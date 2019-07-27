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27 липня 2019, субота, 09:25 333
Життя 2019-07-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів

У Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів

Вчора, 26 липня, в Києві на Хрещатику ввечері пробіглася група оголених людей. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що на молодих людях, яких помітили на головній вулиці столиці близько 20:00, були вдягнені лише краватки.

Наголошується, що поки немає даних про мотив такого вчинку та особистостей, які влаштували цей "забіг".

Через 10 хвилин після того, як нудисти пробіглися Хрещатиком, стало відомо, що їх вже розшукує поліція, тільки вже на Майдані Незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, чоловікові, який бігав голим в метро, загрожує 5 років в'язниці.

Раніше було опубліковано відео, як голий чоловік гуляв по станції метро "Червоний хутір" і лякав копів.

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