У ЄС виступають за повне впровадження закону про ринок електроенергії, - Мінгареллі

Влада України повинна продовжити низку вже розпочатих реформ, включаючи реформу ринку електроенергії, вважає посол ЄС.

В Євросоюзі бачать однією з ключових завдань нової влади України продовження реформи енергоринку. Про це заявив посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі інтерв'ю Європейській правді, опублікованому в п'ятницю, 26 липня.

"Звичайно ж, ми виступаемо за повне впровадження закону про ринок електроенергії. І також, коли вам треба буде створити незалежний і компетентний регулятор ринку атомної енергії".

Крім того, в Євросоюзі також акцентують на важливості забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи і продовження децентралізації.

"Є цілий перелік пріоритетів. Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для відновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями", - сказав він.

Нагадаємо, 1 липня введено новий оптовий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". 17 квітня Кабінет Міністрів створив держпідприємство "Оператор ринку", яке відповідає новому ринку електроенергії ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Як повідомляли ЗМІ, Агентство США з міжнародного розвитку USAID відзначило успішний запуск нового ринку електроенергії в Україні, а також роботу всіх учасників для забезпечення його стабільного функціонування та надав рекомендації щодо деяких нормативних змін, зокрема запропонував механізми стримування зростання тарифів для промислових споживачів.