В Миколаївській області по всіх округах проходить у Раду "Слуга Народу"

В Україні і, зокрема, в Миколаївській області 21 липня пройшли позачергові парламентські вибори і окружні і Центральна виборча комісії підбивають підсумки волевиявлення громадян.\r\nПо всіх 6 округах перемагає партія "Слуга Народу", обігнавши всіх своїх опонентів. Так відомо, що від партії в Раду проходять - Пасічний Олександр, Гайду Олександр, Копитін Ігор, Негулевський Ігор, Чорноморов Артем, Дирдін Максим.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n Миколаївська область\r\n\r\n\r\n127\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,26\r\n \r\nПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ\r\n38,23\r\n \r\n\r\n\r\n128\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,23\r\n \r\nГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n41,34\r\n \r\n\r\n\r\n129\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,09\r\n \r\nКОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n38,29\r\n \r\n\r\n\r\n130\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,99\r\n \r\nНЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ\r\n38,77\r\n \r\n\r\n\r\n131\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n57,15\r\n \r\nЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ\r\n43,36\r\n \r\n\r\n\r\n132\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,80\r\n \r\nДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ\r\n42,55\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підприємець виграв вибори у заступника мера Запоріжжя.\r\nА також підприємець м'ясної фірми Чернявський обійшов депутата Фурсіна в Одеській області.