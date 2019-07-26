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26 липня 2019, пʼятниця, 13:04 21
Вибори 2019-07-26T21:15:06+03:00
Українські Новини
В Миколаївській області по всіх округах проходить у Раду "Слуга Народу"

В Миколаївській області по всіх округах проходить у Раду "Слуга Народу"

В Україні і, зокрема, в Миколаївській області 21 липня пройшли позачергові парламентські вибори і окружні і Центральна виборча комісії підбивають підсумки волевиявлення громадян.

По всіх 6 округах перемагає партія "Слуга Народу", обігнавши всіх своїх опонентів. Так відомо, що від партії в Раду проходять - Пасічний Олександр, Гайду Олександр, Копитін Ігор, Негулевський Ігор, Чорноморов Артем, Дирдін Максим.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
                                                                                Миколаївська область
127 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,26   ПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 38,23  
128 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,23   ГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 41,34  
129 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,09   КОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 38,29  
130 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,99   НЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ 38,77  
131 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 57,15   ЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 43,36  
132 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,80   ДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ 42,55  

Як повідомляли Українські Новини, підприємець виграв вибори у заступника мера Запоріжжя.

А також підприємець м'ясної фірми Чернявський обійшов депутата Фурсіна в Одеській області.

Джерело : Українські новини
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