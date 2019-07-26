У Львівській області пройшли в Раду кандидати від чотирьох партій і чотири самовисуванці

21 липня пройшли вибори у Верховну Раду. Всього було зареєстровано 3220 кандидатів у депутати в 199 одномандатних виборчих округах. Українські Новини розкажуть, хто пройшов у Раду у Львівській області.\r\nУ Верховну Раду у Львівській області проходять 12 депутатів: Піпа Наталія, Микола Княжицький, Рущишин Ярослав, Васильченко Галина, Бондар Михайло, Ярослав Дубневич, Саламаха Орест, Бакунець Павло, Тарас Батенко, Юрій Камельчук, Лопушанський Андрій, Кіт Андрій.\r\nЗокрема, від "Слуги народу" перемогли Юрій Камельчук, Саламаха Орест.\r\nВід партії "Голос" проходять: Рущишин Ярослав, Піпа Наталія, Васильченко Галина.\r\nТакож від партії "Європейська Солідарність" проходять Бондар Михайло і Микола Княжицький.\r\nА також пройшли самовисуванці - Кіт Андрій Лопушанський Андрій, Тарас Батенко та Ярослав Дубневич.\r\n"Самопоміч" у Раді представлятиме лише один кандидат - Бакунець Павло.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЛьвівська область\r\n\r\n\r\n115\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"\r\n28,55\r\n \r\nПІПА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА\r\n30,02\r\n \r\n\r\n\r\n116\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"\r\n29,47\r\n \r\nКНЯЖИЦЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ\r\n23,05\r\n \r\n\r\n\r\n117\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"\r\n26,48\r\n \r\nРУЩИШИН ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ\r\n25,12\r\n \r\n\r\n\r\n118\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"\r\n29,76\r\n \r\nВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА\r\n31,61\r\n \r\n\r\n\r\n119\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n26,04\r\n \r\nБОНДАР МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ\r\n15,57\r\n \r\n\r\n\r\n120\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n22,43\r\n \r\nДУБНЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n43,53\r\n \r\n\r\n\r\n121\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n23,59\r\n \r\nСАЛАМАХА ОРЕСТ ІГОРОВИЧ\r\n19,77\r\n \r\n\r\n\r\n122\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n25,16\r\n \r\nБАКУНЕЦЬ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ\r\n14,84\r\n \r\n\r\n\r\n123\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n23,06\r\n \r\nБАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ\r\n45,05\r\n \r\n\r\n\r\n124\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n28,34\r\n \r\nКАМЕЛЬЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n16,18\r\n \r\n\r\n\r\n125\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n28,98\r\n \r\nЛОПУШАНСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ\r\n23,42\r\n \r\n\r\n\r\n126\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n24,01\r\n \r\nКІТ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ\r\n23,97\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тим часом Фаріон і Ніцой програли вибори в Львівській області Княжицькому, показавши дуже низькі результати.