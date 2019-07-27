Спека на початку місяця і заморозки в кінці: яку погоду чекати в серпні

Погода в серпні в 2019, за довгостроковими прогнозами, буде досить теплою, тоді як липень б'є температурні рекорди в Європі. Вдень до +30 градусів Цельсія. Але холодні маси повітря спровокують зниження нічної температури до +10...+12 º с, повідомляє Meteoprog.

У перші два тижні серпня термометри показуватимуть +26...+ 32ºС. Найтепліше буде на сході та півдні країни. Більш прохолодна погода збережеться в західних і північних областях. Прогнозується мінлива хмарність і дощі, місцями з грозами і зливами.

З другої половини місяця спека відступить. Денна температура повітря становитиме від +24 до +26ºС. Також очікуються опади.

За кліматичними нормам, для нашої країни середня температура в заключний місяць літа становить +17...23°С. До кінця серпня на поверхні землі можуть спостерігатися заморозки.

Як повідомляли Українські Новини, український науково-дослідний метеорологічний інститут НАН України прогнозує суху і теплу другу половину літа, а також заморозки до кінця вересня.

Тим часом у липні у Києві зафіксували рекордну кількість опадів.