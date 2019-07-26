Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських

Щоденний дохід у вигляді зарплати і премій глави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого називають претендентом на посаду прем'єр-міністра України, більш ніж в 1000 разів перевершує дохід президента України Володимира Зеленського.\r\nЦе стає очевидним при порівнянні доходів двох чиновників за червень, в якому налічувалося 19 робочих днів.\r\nТак, згідно з отриманою Українськими Новинами довідці ДУСи, президент України Володимир Зеленський отримав за червень 2019 року рівно 28 тис грн. Або 1473 грн за кожен робочий день на посаді.\r\nУ той же час, середньомісячна зарплата Коболєва на посаді голови правління НАКу становить 28,5 млн грн, або 1,5 млн грн в день. Так, згідно з рішенням наглядової ради, оклад глави правління склав 2,08 млн грн, квартальна премія - 25 млн грн, річна премія за досягнення цілей - 25 млн грн, премія за особливі досягнення - 12,5 млн грн, матеріальна допомоги на оздоровлення - 1,3 млн грн.\r\nЛевову ж частку доходів Коболєва становить премія за виграш справи у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі в розмірі 216 млн грн або близько 1 млн грн кожен робочий день. При тому, що Україна поки так і не отримала від РФ виплати 4,5 млрд грн. Тобто, премія виплачується з коштів, які фактично не отримані ні Україною, ні НАКом.\r\nРаніше чинний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман публічно зажадав від Коболєва і менеджерів НАКу повернути в бюджет 390 млн грн вже отриманих премій. При цьому, Кабмін не зміг звільнити Коболєва з займаної посади. Сам же НАК заблокував в суді рішення уряду про перерахування до Держбюджету 90% чистого прибутку, що належить державі компанії.\r\nТим часом, вже європейські компанії заявили про виключення підпорядкованої НАКу компанії-транзитера "Укртрансгаз" зі списку надійних партнерів. Сам "Укртрансгаз" заявив про відсутність, в тому числі з вини НАКу, технологічного газу для підтримки нормального транзиту. Очікується припинення транзиту російського газу вже з початку 2020 року.\r\nНа цьому тлі НАК пішов на зовнішні запозичення, розмістивши в липні 2019 року єврооблігації на 1 млрд дол США (260 млрд грн) під більш ніж 7% річних.