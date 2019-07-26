Бонуси голові НАКу Коболєву щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських

Щоденний дохід у вигляді зарплати і премій глави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого називають претендентом на посаду прем'єр-міністра України, більш ніж в 1000 разів перевершує дохід президента України Володимира Зеленського.

Це стає очевидним при порівнянні доходів двох чиновників за червень, в якому налічувалося 19 робочих днів.

Так, згідно з отриманою Українськими Новинами довідці ДУСу, президент України Володимир Зеленський отримав за червень 2019 року рівно 28 тис грн. Або 1473 грн за кожен робочий день на посаді.

У той же час, середньомісячна зарплата Коболєва на посаді голови правління НАКу становить 28,5 млн грн, або 1,5 млн грн в день. Так, згідно з рішенням наглядової ради, оклад глави правління склав 2,08 млн грн, квартальна премія - 25 млн грн, річна премія за досягнення цілей - 25 млн грн, премія за особливі досягнення - 12,5 млн грн, матеріальна допомоги на оздоровлення - 1,3 млн грн.

Левову ж частку доходів Коболєва становить премія за виграш справи у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі в розмірі 216 млн грн або близько 1 млн грн кожен робочий день. При тому, що Україна поки так і не отримала від РФ виплати 4,5 млрд грн. Тобто, премія виплачується з коштів, які фактично не отримані ні Україною, ні НАКом.

Раніше чинний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман публічно зажадав від Коболєва і менеджерів НАКу повернути в бюджет 390 млн грн вже отриманих премій. При цьому, Кабмін не зміг звільнити Коболєва з займаної посади. Сам же НАК заблокував в суді рішення уряду про перерахування до Держбюджету 90% чистого прибутку, що належить державі компанії.

Тим часом, вже європейські компанії заявили про виключення підпорядкованої НАКу компанії-транзитера "Укртрансгаз" зі списку надійних партнерів. Сам "Укртрансгаз" заявив про відсутність, в тому числі з вини НАКу, технологічного газу для підтримки нормального транзиту. Очікується припинення транзиту російського газу вже з початку 2020 року.

На цьому тлі НАК пішов на зовнішні запозичення, розмістивши в липні 2019 року єврооблігації на 1 млрд дол США (260 млрд грн) під більш ніж 7% річних.