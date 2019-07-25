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25 липня 2019, четвер, 17:40 30
Вибори 2019-07-25T19:30:03+03:00
Українські Новини
Менеджер від "Слуги народу" виграв вибори Ради в Ілика та Матківського в окрузі №121 у Львівській області

Менеджер від "Слуги народу" виграв вибори Ради в Ілика та Матківського в окрузі №121 у Львівській області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", менеджер Орест Саламаха виграв вибори в депутати Ради у колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Ілика (2016 по 26 червня 2019) і депутата Ради Богдана Матківського (позафракційний), який виграв вибори в Раду 2014, в одномандатному виборчому окрузі №121 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Саламаха набрав 19,76%, або 15 531 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

28-річний Саламаха народився у Львові, він є заступником директора з будівництва (менеджер з постачання) будівельної компанії "Буд Інвест Ком" (Сокільники, Львівська область), безпартійний, проживає в селі Сокільники у Львівській області.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Європейська солідарність", голова правління Дрогобицької райспоживспілки Михайло Задорожний набрав 15,98%, або 12 560 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Ілик - він набрав 9,72%, або 7 642 голоси.

Матківський, який виграв вибори в Раду у цьому окрузі в 2014 році як самовисуванець, в цей раз, балотуючись від партії "Громадянська позиція", посів 5-е місце, отримавши 7,89%, або 6 204 голоси.

Всього в окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район Львівської області) балотувався 21 кандидат.

Як повідомляли Українські Новини, мер Бакунець від "Самопомочі" виграв вибори Ради Львівської області.

А в окрузі 116 і 117 відповідно Фаріон і Ніцой показали дуже низькі результати.

Крім того, активістка від "Голосу" виграла у офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області.

Джерело : Українські новини
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