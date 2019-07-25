підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 16:07 13
Силові структури 2019-07-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Заступник секретаря РНБО заявив про успішні випробування ракет "Вільха"

Заступник секретаря РНБО заявив про успішні випробування ракет "Вільха"

Ракета
Ракета "Вільха". Фото: РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос заявляє про успішні випробування модернізованих ракет "Вільха" із збільшеною дальністю ураження в Одеській області в четвер.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Стрільби пройшли успішно", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Кривоноса.

Зазначається, що в четвер, 25 липня, в Одеській області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" із збільшеною дальністю ураження.

Кривонос також зазначив, що РНБО ухвалила низку рішень із забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Згідно з повідомленням, виробництво ракет буде здійснюватися в Україні за замкнутим циклом.

Як повідомляли Українські Новини,  у квітні випробування ракети підвищеної дальності також успішно пройшли в Одеській області, після того, як Україна почала серійне виробництво ракетних комплексів "Вільха".

Більше новин про: Вільха випробування зброї ракетні комплекси "Вільха" Сергій Кривоніс Пускова установка для ракет "Вільха"

Архів
Новини
Менеджер від "Слуги народу" виграв вибори Ради в Ілика та Матківського в окрузі №121 у Львівській області 17:40
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Хто проходить до Ради в Одеській області: список 17:35
ДБР завершило допит Порошенка 17:32
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok