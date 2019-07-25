П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Івано-Франківській області.

Від партії "Слуга народу" проходять у Раду Ігор Фріс, Едуард Прощук, Олександр Матусевич, Зіновій Андрійович, Володимир Тимофійчук.



Оксана Савчук перемогла на 83 окрузі у Івано-Франківській області від ВО "Свобода".



Самовисуванець Андрій Іванчук виграв на 88 окрузі області.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Івано-Франківська область 83 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 25,61 САВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА 46,68 84 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 29,66 ФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ 22,01 85 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,40 ПРОЩУК ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ 30,65 86 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,13 МАТУСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 27,76 87 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,35 АНДРІЙОВИЧ ЗІНОВІЙ МИРОСЛАВОВИЧ 37,80 88 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,57 ІВАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 44,63 89 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,63 ТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 18,21

Як повідомляли Українські Новини, кандидати від "Слуги народу" перемогли майже на всіх округах Запорізької області.



Тим часом у Закарпатській області самовисуванці забрали більшість мандатів на округах.