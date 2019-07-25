П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Івано-Франківській області. Від партії "Слуга народу" проходять у Раду Ігор Фріс, Едуард Прощук, Олександр Матусевич, Зіновій Андрійович, Володимир Тимофійчук. Оксана Савчук перемогла на 83 окрузі у Івано-Франківській області від ВО "Свобода". Самовисуванець Андрій Іванчук виграв на 88 окрузі області.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська область\r\n\r\n\r\n83\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n25,61\r\n \r\nСАВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА\r\n46,68\r\n \r\n\r\n\r\n84\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n29,66\r\n \r\nФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ\r\n22,01\r\n \r\n\r\n\r\n85\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,40\r\n \r\nПРОЩУК ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ\r\n30,65\r\n \r\n\r\n\r\n86\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,13\r\n \r\nМАТУСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ\r\n27,76\r\n \r\n\r\n\r\n87\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,35\r\n \r\nАНДРІЙОВИЧ ЗІНОВІЙ МИРОСЛАВОВИЧ\r\n37,80\r\n \r\n\r\n\r\n88\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,57\r\n \r\nІВАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n44,63\r\n \r\n\r\n\r\n89\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,63\r\n \r\nТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ\r\n18,21\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидати від "Слуги народу" перемогли майже на всіх округах Запорізької області. Тим часом у Закарпатській області самовисуванці забрали більшість мандатів на округах.